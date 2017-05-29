В Приморье выпускники интересуются "дальневосточным гектаром" и местом работы

Куда идти работать выпускнику в Приморье? Ответ на этот и другие вопросы студенты ВГУЭС пытались найти во время встречи с экономическим обозревателем «Золотого Рога».

В рамках программы ВГУЭС «Приглашенный спикер», нацеленной на знакомство молодежи со специалистами различных сфер деятельности, прошла встреча студентов специальности «международные отношения» и «зарубежное регионоведение» с экономическим обозревателем Издательской компании «Золотой Рог» Еленой Абашевой. Разговор начался с вопросов о возможности прохождения практики и трудоустройстве в сфере журналистики.

- Конечно, на практику берем! В «Золотом Роге» большое внимание уделяется экономической аналитике, качественной деловой информации. Мы пишем обзоры рынков, отраслей, активно работаем с экспертным сообществом Дальнего Востока, являемся площадкой для дискуссий по самым актуальным вопросам. Основной штатный состав – экономические обозреватели. Но мы пишем не только об экономике, но и о политике, культуре, поэтому политический обозреватель у нас тоже есть.

- Куда сейчас стоит пойти на работу выпускнику?

- Кадровые проблемы сегодня обострились, пожалуй, как никогда, причем почти по всем отраслям. Мы, когда в журнале «Дальневосточный капитал» готовили большой материал по деловому климату в регионах Дальнего Востока, проводили опрос наших предпринимателей, просили их дать оценку каждому из указанных в опросном листе рисков. Так вот на первое место вышли «риски персонала», обойдя даже финансовые риски в нестабильный финансовый период. Зависимость от ключевых сотрудников у бизнеса сегодня очень высока, поэтому выпускнику вуза может быть стоит ориентироваться сначала, едва получив диплом, не на должность с высокой зарплатой, а на перспективу стать через несколько лет высокооплачиваемым востребованным специалистом. В таких специалистах нуждаются сейчас многие работодатели самых разных сфер деятельности.

- О чем вы пишите, каковы ваши профессиональные интересы?

- Я пишу в основном о сельском хозяйстве и продовольственном рынке. Сейчас особенно актуален вопрос продовольственной безопасности и сельскохозяйственная отрасль рассматривается как одна из точек роста в экономике Приморского края, да и страны в целом. Владивосток стал в последние годы таким привлекательным, в том числе у инвесторов, городом, прежде всего, по причине близости азиатского рынка, в большей степени китайского с его «бездонной» емкостью. Очевидно, развивать наш регион и выходить на рынки соседних стран - это стратегически верное решение руководства страны. Нужно использовать наше уникальное географическое положение. Поэтому у Владивостока большое будущее.

- Расскажите о «Дальневосточном гектаре».

- Закон о «Дальневосточном гектаре» называют революционным, он действительно необычен. Основной целью закона является заселение Дальнего Востока и хозяйственное освоение территории через освоение земли, что, собственно, исторически всегда и происходило здесь. А необычной в нем является сама схема получения бесплатного гектара через информационную систему. Закон дает возможность самореализации многим нашим гражданам и спрос на дальневосточный гектар превзошел все ожидания. Из 86 тысяч заявок, поступивших за год, – около 35 тысяч приходится на Приморский край. Самые востребованные территории у нас в Приморье – южные, близкие к городу. Огромный спрос на земли, побережье в Хасанском районе. Там планируется строительство необходимых для экономики региона инфраструктурных объектов, зернового терминала в одном из портов. Это очень важно, поскольку снизит затраты на логистику и будет способствовать росту экспорта российской сельскохозяйственной продукции. Сейчас из-за отсутствия зернового терминала зерно доставить, например, в Корею из США дешевле, чем из Владивостока. Если в этом районе разберут еще и по «дальневосточным гектарам» земли, то, вероятно, Хасанский район будет в скором времени территорией с совсем другой экономикой. Востребован, конечно, Надеждинский район, близкий к городу с его инфраструктурой и Шкотовский район, его побережье и места горнолыжных трасс.

- Можете ли вы рассказать об опыте других стран в сельском хозяйстве?

- Я участвовала в поездке, пресс-туре по сельхозпредприятиям США в сентябре 2016 года и мне было интересно узнать, на чем строится эффективность отрасли в этой стране. Конечно, для того, чтобы разобраться в таких сложных вопросах, нужно гораздо больше времени для изучения ситуации. Но на том, довольно поверхностном, уровне, который мы смогли видеть, выделяются, на мой взгляд, два фактора: первый - американцы умеют выстраивать процессы, решая в комплексе проблему, а не по отдельным частям, и второе – у них другой менталитет, другое восприятие себя в государстве. Если у нас в центре - государство, то там - налогоплательщик. На наш вопрос о господдержке фермеры отвечали: «у нас нет господдержки». И тут же начинали рассказывать, например, как налогоплательщики оплатили строительство какого-то водоема фермеру. Но ведь в российской действительности подобное воспринимается как поддержка государства. Это, на мой взгляд, ключевое отличие, из которого проистекают многие другие.

- Вы затронули такую тему как продовольственная безопасность. Какова динамика развития сельского хозяйства в Приморском крае?

- В принципе мы находимся в общероссийском тренде развития сельского хозяйства и у нас по некоторым важным направлениям отмечается в последние годы стабильный рост, даже несмотря на наводнения, которые существенно влияют на общую картину. Сейчас большое значение придается крупным компаниям, холдингам с их современными технологиями, большими объемами производства с более низкой себестоимостью продукции. Они призваны удовлетворить массовый спрос. И у нас такие компании сейчас активно развиваются, хотя их, конечно, единицы. Это «Дальневосточная птица» (бывший «Михайловский бройлер»), «Мерси Трейд», «Грин Агро», ФГУП «Дальневосточное» (Суражевка) и др. Ожидаются инвестиции и от крупной федеральной компании «Русагро» в приморский агропром. Есть и небольшие фермерские хозяйства, которые все больше сдвигаются в сторону отдельных ниш на рынке. Кстати, поездка в Америку показала, что это мировая тенденция, а не только российская.

- Осваиваются ли новые земли?

- В том то и вся проблема. У нас сейчас обрабатывается примерно 420-430 тыс. га пашни. Количество засеваемых гектаров почти не растет, а растут только землевладения отдельных производителей, холдингов. За счет чего? За счет ухода мелких производителей, их поглощения крупными предприятиями. Фактически сейчас идет активно процесс перераспределения земли в пользу латифундистов. Интереса к освоению новых земель, тех же залежей, при этом не наблюдается.

- Можно спросить ваше мнение, куда все-таки идти работать?

- Смотря какие цели вы ставите. Если вы хотите стать профессионалом – уберите претензии к работодателю. Сначала нужно согласиться на небольшие зарплаты. Если вы хотите состояться как специалист – идите в крупные кампании с перспективами роста. Мне приходилось общаться с руководителями, которые приглашали на практику ежегодно одних и тех же студентов, понемногу учили их, приглядывались, а после получения диплома предоставляли им рабочее место. Работники нужны всегда, поверьте, вакансии есть у многих работодателей. Вопрос в вашей готовности приобретать квалификацию.

Лана СЕРОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток