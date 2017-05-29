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Главный редактор "Эха Москвы" выступит на Дальневосточном МедиаСаммите во Владивостоке
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов подтвердил участие в Дальневосточном МедиаСаммите-2017, который пройдет 8-10 июня в кампусе ДВФУ во Владивостоке.
В данный момент оргкомитет Дальневосточного МедиаСаммита обсуждает с экспертом формат его участия в главном событии медиаотрасли на Дальнем Востоке.
Досье "Золотого Рога": ВЕНЕДИКТОВ Алексей Алексеевич — российский журналист, главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции "Эхо Москвы", президент "Эхо-ТВ". На радиостанции "Эхо Москвы" работает с августа 1990 года. Начинал с должности газетного обозревателя и корреспондента, затем стал политическим обозревателем, возглавил информационную службу и, наконец, в феврале 1998 года был избран на пост главного редактора радиостанции.
Дальневосточный МедиаСаммит-2017 состоится уже на следующей неделе. Планируется, что в этом году МедиаСаммит соберет в два раза больше участников, чем в прошлом. Ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.
В этом году форум значительно расширяет формат и предлагает несколько вариантов участия. Оргкомитет подготовил индивидуальные пакеты для отдельных гостей и делегаций, которые можно выбрать при регистрации на официальном сайте мероприятия.
Напомним, первый МедиаСаммит прошел летом 2014 года по инициативе регионального отделения Союза журналистов России и администрации Приморского края. Дальневосточный МедиаСаммит-2016 собрал на площадке Дальневосточного федерального университета более двух тысяч участников. Это гости из более чем 10-ти регионов страны, представители СМИ, госструктур и бизнеса, эксперты федерального уровня и делегации коллег из Китая и Японии.
Деловая газета "Золотой Рог" выступает информационным партнером в Дальневосточном МедиаСаммите-2017.
Фото предоставлено радиостанцией "Эхо Москвы".
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Манька - калинка еще и враньем подрабатывает на дв. Прикольно.