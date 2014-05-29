Инженерная школа ДВФУ презентовала город-остров и корабль-перевертыш из "Параллельных миров"

Во Владивостоке до конца мая работает 17-я региональная открытая выставка-конкурс архитектурно-дизайнерского творчества молодежи «Параллели»

Фантастическое, оказывается, - рядом. Чтобы убедиться в этом, не надо лететь сломя голову за пределы галактики или форсировать бросок в будущее на машине времени. Достаточно прийти в «Артэтаж» ДВФУ во Владивостоке, где до конца мая работает 17-я региональная открытая выставка-конкурс архитектурно-дизайнерского творчества молодежи «Параллели», в которой представлены студенческие и детские работы будущих архитекторов и дизайнеров.

Эта выставка традиционно организована Инженерной школой ДВФУ при поддержке администраций Приморского края и Владивостока, Приморской организации Союза архитекторов России, ДВРО РААСН и института «ДальНИИС».

Если по большому счету, то в целом эта выставка – о модернизации нашей среды обитания с помощью средств архитектуры, дизайна, интерьера и изобразительного искусства. Она – о путях достижения совершенства, гармонии, умопомрачительного комфорта, красоты и богатства, выраженного не в жалком виде денег, драгметаллов или ценных бумаг, а в виде вероятных творений, зданий, изделий, изменений ландшафтов и панорам, и пр., что может появиться через осуществление смелых идей и проектов. Прежде всего, через энергию наших рук и ума.

Студенческие работы, при часто кажущейся фантастичности, опираются на вполне реальные возможности. Например, трудно представить, что на месте гостиницы «Амурский залив» вдруг когда-то возникнут здания, в сравнении с которыми достраивающийся на м. Бурном пятизвездочный «Хаятт» будет выглядеть скромной «золушкой». Но это очень вероятно. Как вероятно и строительство небольших школ на 250 мест, спортивных баз на 100 человек, туристических приютов, стояночных комплексов, гостиниц, жилых микрорайонов и преобразованных общественных пространств. Макеты малоэтажных зданий разного назначения. Все это во множестве стилей и на всякие вкусы. И даже – отдельные города-острова, подводные комплексы или корабль-перевертыш, который, вероятно, мог бы стать прекрасным «геологом» или добытчиком на подводных месторождениях.

Интересны представленные на этот раз на выставке идеи трансформируемой мебели, которая позволяет быстро менять привычный внутренний мир помещений под новые цели. Привлекательны предлагаемые элементы дизайна, разработки детских площадок, оформление праздников. Конечно, очень оригинальны рисунки и изделия из керамики.

Кстати, взрослые архитекторы и дизайнеры стараются обязательно побывать на этой выставке. Один из них, в частности, признался, что после ее посещения, за какую работу ни возьмись, ловишь себя на том, что в проекты прорываются подсмотренные на выставке хорошие идеи. То есть они через свою публичность начинают сразу же работать и изменять нашу среду.

Пожалуй, чтобы разбудить спящие в подкорке идеи, а может быть и таланты, выставку «Параллели» есть смысл посмотреть любому, кто любит изменять мир своими усилиями

А рисунки и макеты, которые выполнили дети от 6 до 17 лет – это просто буйство фантазии. Тем более что на этот раз тема для них была обозначена слоганом «Город глазами в море». Это действительно надо видеть…

Даже если эти дошкольники и школьники пойдут в другие профессии, эти неповторимые миры, интересные идеи, которые прорываются через их детские усилия, их умение видеть все по-своему станут им через эти их первые работы, представленные здесь, путеводными звездами по страницам жизни.

30 мая жюри выставки подведет итоги: чьи же «параллели» окажутся особенно ценными.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.