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Материнский капитал улучшил жилищные условия более 13 тыс. приморских семей

29 Мая 2013, 14:30 | Приморье

Более 7,7 тыс. семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты на сумму 2,5 млрд. рублей. Еще 5,5 тыс. семей улучшили жилищные условия, направив средства материнского (семейного) капитала на сумму 1,6 млрд. рублей на прямую покупку, строительство или реконструкцию жилья без привлечения кредитных средств.

Пенсионный фонд Российской Федерации выдает сертификат на материнский (семейный) капитал семьям, в которых после 1 января 2007 года появился второй, третий или последующий ребенок, а также принимает заявления на распоряжение средствами МСК. Кроме улучшения жилищных условий, средства материнского капитала можно направить на оплату образования или содержания любого из детей в образовательном учреждении и на увеличение будущей пенсии владелицы сертификата. Так, в Приморском крае уже принято 1200 заявлений на обучение детей на сумму 67 млн. рублей и 46 заявлений на перевод средств на накопительную часть будущей пенсии мамы на 8,8 млн, сообщает пресс-служба отделения ПФР по Приморскому краю.

Начиная с 2007 года, количество приморских семей, получивших сертификат на материнский капитал, превысило 55,8 тысяч. Размер материнского капитала ежегодно индексируется государством. В 2013 году его размер составляет 408 960,5 рубля.

ZRPRESS.ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба Отделения ПФР по Приморскому краю
Теги: материнский капитал  жилье  образование 



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