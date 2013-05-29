Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Материнский капитал улучшил жилищные условия более 13 тыс. приморских семей
Более 7,7 тыс. семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты на сумму 2,5 млрд. рублей. Еще 5,5 тыс. семей улучшили жилищные условия, направив средства материнского (семейного) капитала на сумму 1,6 млрд. рублей на прямую покупку, строительство или реконструкцию жилья без привлечения кредитных средств.
Пенсионный фонд Российской Федерации выдает сертификат на материнский (семейный) капитал семьям, в которых после 1 января 2007 года появился второй, третий или последующий ребенок, а также принимает заявления на распоряжение средствами МСК. Кроме улучшения жилищных условий, средства материнского капитала можно направить на оплату образования или содержания любого из детей в образовательном учреждении и на увеличение будущей пенсии владелицы сертификата. Так, в Приморском крае уже принято 1200 заявлений на обучение детей на сумму 67 млн. рублей и 46 заявлений на перевод средств на накопительную часть будущей пенсии мамы на 8,8 млн, сообщает пресс-служба отделения ПФР по Приморскому краю.
Начиная с 2007 года, количество приморских семей, получивших сертификат на материнский капитал, превысило 55,8 тысяч. Размер материнского капитала ежегодно индексируется государством. В 2013 году его размер составляет 408 960,5 рубля.
ZRPRESS.ru, Владивосток.
Новости тематики
- Еще одна награда появилась в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко
- Почта России в Приморье развивает директ-мейл
- В Приморском крае появятся новые электрички
- Во Владивостоке пройдет крупнейшее в России отраслевое событие
- Приморские города готовятся к благоустройству
- Новую площадь получат жители Артема в этом году
- Бизнес-гороскоп: Рыбам в пятницу лучше уплыть с работы пораньше
- Приморье - в тройке лидеров по добыче минтая
- Владивосток первым встретит Дэвида Рамсера и узнает невероятную историю народной дипломатии
- Бизнес-гороскоп: Водолеи немного утолят свою финансовую жажду
Новости раздела
- Владивосток в выходные начинает отмечать 158-летие
- Приморье готовится ко Дню Рыбака
- Во Владивостоке половину набережной Цесаревича "отдадут" зрителям "Крыльев Востока"
- Главный вуз Приморья берется за демографию
- "Горячая линия" праздника выпускников "Крылья Востока" открыта в Приморье
- Цвета - новые, скорость - улетная
- Еще одна награда появилась в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко
- Почта России в Приморье развивает директ-мейл
- В Приморском крае появятся новые электрички
- "Океан" отпразднует юбилей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Люди кипели от возмущения"
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморская недвижимость резко подешевела
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморье накроет волна протестных митингов