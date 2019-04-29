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Юные футболисты из Приморья вышли в финал соревнований "Будущее зависит от тебя"

29 Апреля 2019, 12:24 | Приморье
Команды из Приморского края и Забайкалья выиграли путевку на финальные игры в Сочи
 
Во Владивостоке завершился второй этап Открытых Всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». В финал вышли юные футболисты из Центра содействия семейному устройству г. Уссурийска и Читинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей им. В.Н. Подгорбунского.
 
В этом году участие в полуфинале приняло 15 команд из 9 регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири: Амурской, Иркутской и Магаданской областей, Еврейской автономной области, республик Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев. Организаторами этого этапа соревнований выступила компания «МегаФон» при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства образования и науки РФ и Российского футбольного союза.
 
Команды в двух возрастных категориях – 2004-2005 гг. и 2006-2007 гг. рождения – упорно боролись за путевку на финальные игры в Сочи, которые пройдут 27 - 31 мая. Три дня на поле разгорались нешуточные спортивные баталии. Спортсмены и болельщики испытали искренние эмоции, радость победы и горечь поражения.
 
По итогам турнира места распределились следующим образом. В возрастной группе 2006 - 2007 гг. рождения: 1 место – команда Читинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей им. В.Н. Подгорбунского (Забайкальский край), 2 место – команда Центра содействия семейному устройству г. Спасска-Дальнего (Приморский край), 3 место – команда школы-интерната №11 пос. Лесогорска (Иркутская область).
 
В возрастной группе 2004 - 2005 гг. рождения: 1 место – команда Центра содействия семейному устройству г. Уссурийска (Приморский край), 2 место – команда Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звездный» (Республика Бурятия), 3 место – команда детского дома №1 п. Ола (Магаданская область).
 
Победителями в индивидуальных номинациях в младшей возрастной группе стали: лучший бомбардир – Егор Кузнецов (Забайкальский край), лучший нападающий – Багдан Бузыкин (Забайкальский край), лучший вратарь – Денис Перфильев (Забайкальский край), лучший защитник – Руслан Наумов (Иркутская область), лучший игрок – Егор Приходько (Забайкальский край).
 
В старшей возрастной группе: лучший бомбардир – Евгений Девичинский (Приморский край), лучший нападающий – Роман Плешивых (Магаданская область), лучший вратарь – Сергей Гоменюк (Еврейская АО), лучший защитник – Андрей Кириллов (Республика Бурятия), лучший игрок – Эдуард Керноз (Приморский край).
 
Игорь Жовниренко, директор Центра содействия семейному устройству г. Уссурийска комментирует итоги соревнований:
 
«Для нас участие в соревнованиях «Будущее зависит от тебя» – это большой спортивный праздник, которого дети ждут весь год. Практически ежедневные тренировки и стремление к победе вновь дали результат. Уже в четвёртый раз нам предстоит защищать честь Дальнего Востока и Восточной Сибири на играх в Сочи. В прошлом году наша команда доказала, что уссурийцы – сильные соперники, мы стали чемпионами турнира. Теперь ребятам снова не терпится побороться за первое место».
 
Досье "Золотого Рога": ПАО «МегаФон» — всероссийский оператор цифровых возможностей, занимающий ведущие позиции на телекоммуникационном рынке. Компания традиционно уделяет особое внимание качеству связи и предоставляет своим абонентам интернет на самых высоких скоростях. Мы обладаем наградой за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Еще в 2012 году мы первыми в России запустили 4G LTE, а с февраля 2014 года ввели в эксплуатацию первую в мире коммерческую сеть LTE-Advanced, увеличив скорость передачи данных до 300 Мбит/с. В 2017 году одни из первых в мире запустили в коммерческую эксплуатацию гигабитную сеть LTE (Gigabit LTE) и продемонстрировали скорость 979 Мбит/с. Сегодня у МегаФона самая большая сеть базовых станций в стране: 227 961 станций, из них 87 611 станций в стандарте LTE. В 2018 г. компания обслуживала интересы более 76,9 млн абонентов.
 

 

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Теги: футбол  будущее зависит от тебя 



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