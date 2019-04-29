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По отцовским местам

29 Апреля 2019, 13:06 | Приморье

С кем обедал Ким Чен Ын в пригороде Владивостока

 
Губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО 26 апреля дал обед в честь главы Северной Кореи КИМ Чен Ына. Встреча состоялась в ресторане «Лесная заимка» в пригороде Владивостока, где установлена памятная табличка о визите КИМ Чен Ира, отца нынешнего северокорейского лидера.
 
Среди приглашённых гостей были высокопоставленные государственные лица России и КНДР: министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ, заместитель министра иностранных дел России Игорь МОРГУЛОВ, посол России в КНДР Александр МАЦЕГОРА, министр иностранных дел КНДР ЛИ Ён Хо. Большой интерес вызвало присутствие на приёме сестры Ким Чен Ына - КИМ Ё Чжон, первого заместителя отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), кандидата в члены Политбюро ТПК. Здесь же находились представители администрации Приморья, депутатского корпуса, научного сообщества, общественности края.
 
Участвовал в приёме и председатель Ассоциации корейских организаций Приморского края (АКОРП) Валентин ПАК, имеющий в своем активе невиданное количество государственных наград КНДР - числом шесть. На лацкане его пиджака можно было также увидеть редкую государственную награду России - медаль «За благодеяние».
 
Сторонник народной дипломатии Валентин Пак на протяжении 20 лет регулярно организовывает в Приморье уникальные по своему масштабу совместные встречи генеральных консулов КНДР и Республики Корея. В мировой практике больше такого факта неизвестно. В последние годы формат встреч расширился, в них принимают участие генеральные консулы США, Японии, Вьетнама, Индии, КНР во Владивостоке.
 
В 2014 г. Валентин Пак принял участие в международном автопробеге «Россия - Корея - 2014», пересекшем Корейский полуостров с Севера на Юг. Он был посвящен 150-летию добровольного переселения корейцев в Россию. В 2015 г., благодаря усилиям Валентина Пака, во Владивостоке появился первый в России памятник в честь российско-корейской дружбы.
 
Сегодня Валентин Пак участвует в межправительственной комиссии по реализации совместного российско-корейского проекта - электронной площадки Торгового дома КНДР, который предполагает создание офисов во Владивостоке, Москве, Пхеньяне.
 
«Я был лично знаком с Ким Чен Иром, - отметил Валентин Пак. - Сейчас пришло время познакомиться с продолжателем его дела – северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Приготовил ему в подарок фотоальбом о Северной Корее, выпущенный в нашем издательстве «Валентин». И получил от него автограф с добрыми пожеланиями на долгую память.
 

 

 
 
На фото: автограф лидера КНДР Ким Чен Ына в альбоме «Рассвет Страны утренней свежести» издательства «Валентин».
 
 
Особенно значимым для меня было приглашение от имени Президента России Владимира Путина принять участие во встрече в честь Председателя ГосСовета КНДР товарища Ким Чен Ына.
 
Лидер КНДР прибыл во Владивосток 24 апреля по приглашению президента России. Это первая встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына и первый зарубежный визит председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики после его переизбрания на этот пост. В центре внимания двух лидеров были вопросы урегулирования ядерной проблемы на Корейском полуострове, дальнейшее развитие экономических связей между Россией и КНДР в условиях санкций. По итогам встречи Владимир Путин заявил, что стороны остались довольны состоявшимся разговором.
 
 
На верхнем фото (слева направо): губернатор Приморского края Олег Кожемяко, лидер КНДР Ким Чен Ын, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, председатель Ассоциации корейских организаций Приморского края (АКОРП) Валентин Пак.
 
 
Фото Юрия РОГОВА. 
 
 
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Теги: АТР  пак  ким чен ын  кожемяко 



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