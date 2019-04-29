Семья как главная ценность и мотивация

Во Владивостоке в кампусе ДВФУ состоялась региональная дискуссионная площадка "Благополучие человека", посвященная качеству жизни, проблемам, возможностям и перспективам молодых жителей Приморья.

Обсуждение проходило в формате круглых столов. Участники дискуссии – представители общественных организаций, бизнеса, вузовской науки, молодежных парламентских структур, муниципальные депутаты и студенты обсудили проблемы молодых семей, вопросы трудоустройства и занятости молодежи, особенности молодежного предпринимательства, цифровизацию и подготовку управленческих кадров, рассказали газете "Золотой Рог" в Законодательном Собрании Приморского края.





Как отметил модератор пленарного заседания, координатор дискуссионных площадок, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан ЗС Игорь Чемерис, проходящая под эгидой партии "Единая Россия" дискуссия призвана значительно расширить повестку диалога власти и общества. "Когда мы говорим о благополучии человека, то речь идет в целом о качестве жизни – более широком понятии, включающем в себя социальную политику, образование, здравоохранение, культуру, спорт, комфортную окружающую среду возможность профессионального роста и много другое. Мы в декабре, ноябре прошлого года принимали большой блок законов по поддержке молодых педагогов, врачей. Сегодня изучаем, как работают наши решения по привлечению молодых специалистов в эти отрасли. Дискуссионная площадка – это одна из форм получения обратной связи. Мне бы хотелось, чтобы те предложения, которые мы совместно выработаем в процессе обсуждения, имели прикладное значение и могли быть реализованы на практике", - сказал Игорь Чемерис.

Нестандартное направление дискуссии задал принявший участие в работе площадки вице-губернатор края Константин Богданенко, который призвал обратить особое внимание на укрепление семейных ценностей, заботу о детях и старшем поколении. Тему поддержала депутат Думы Владивостока Роза Чемерис, модератор круглого стола, посвященного вопросам молодых семей: "Считаю, что семья на данный момент – это главная национальная идея в нашей стране. Потому что все меняется: политический ландшафт, экономические условия, но семья – главный цементирующий момент нашего общества, основа консолидации людей, за семью человек готов лишиться последнего, отдать жизнь и пойти на самые главные свершения и поступки. Это главный мотивирующий момент, и в карьере, и в бизнесе".





Во время обсуждения участники круглого стола говорили не только о трудностях, с которыми сталкиваются молодые семьи, но и о проблемах матерей-одиночек и вполне благополучных семей, которым на первый взгляд, не требуется помощь. "Мы много внимания уделяем многодетным семьям, но очень часто забываем о том, что как раз основа экономики региона и страны – это семьи, где один или два ребенка, которые работают и рассчитывают только на свои силы. Как раз о проблемах этих людей, которые не жалуются, и не ропщут, не ожидают от помощи от государства, нужно помнить", - отметила Роза Чемерис.

По мнению главного редактора портала "Владмама", президента благотворительного фонда "Владмама" Ольги Романовой, серьезные проблемы в сфере образования и детского здравоохранения, с которыми так или иначе сталкиваются все, – один из факторов, подталкивающих приморские семьи задумываться о переезде с Дальнего Востока: "Работая в благотворительном фонде, мы, с одной стороны, видим очень много примеров неблагополучия, потому что у нас есть программы, адресованные семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, часто не по причине какого-то асоциального поведения родителей. С другой - видим весь контент, который пишут обычные семьи на страницах нашего ресурса. Поэтому важно, принимая программы поддержки для отдельных категорий семей, не забывать о всех остальных".

Одно из предложений участников круглого стола "Молодежь региона: проблемы труда и занятости" касалось возможности включения участия Приморья в пилотном проекте по регистрации самозанятых граждан. С 1 января 2019 года он стартовал в четырёх регионах страны - Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. Речь идет о специальном мобильном приложении, которое позволяет регистрироваться в налоговой службе, не приходя в центры регистрации, и осуществлять платежи фактически без налоговой отчётности, без сдачи каких-то специальных справок и документов.

Модератор круглого стола "Молодежное предпринимательство", директор МКУ "Центр развития предпринимательства Владивостока" Елена Новгородова озвучила родившуюся во время обсуждения идею создать в Приморье инвестиционную ярмарку. Она также напомнила о работающих на городском и региональном уровнях институтах поддержки предпринимательства, в числе которых Корпорация развития Приморского края, Гарантийный фонд Приморского края, Центр развития экспорта, Центр развития предпринимательства Владивостока.

Как отметил проректор по развитию ДВФУ Дмитрий Земцов, во время жаркой дискуссии за круглым столом, посвященным цифровизации бизнеса, ее участники зафиксировали ряд барьеров, как административных, так и управленческих, которые мешают развитию данного направления. Изменить ситуацию поможет точечная популяризация и образование целевых аудиторий. Площадкой для этой работы и общения предпринимателей с властью мог бы выступить Технопарк ДВФУ.

Как сделать обучение и подготовку молодых депутатов и будущих управленцев системным и максимально эффективным - обсудили участники еще одного круглого стола "Молодежный парламентаризм – площадка для личностного развития". "Хотелось бы, чтобы деятельность молодых депутатов была направлена на конструктивное взаимодействие с населением. На то, чтобы мы приносили пользу своим избирателям настолько качественно, чтобы жители больше доверяли органам власти, больше взаимодействовали с ними в рамках ежедневных задач, будь то благоустройство, социальная политика или сфера ЖКХ. Это наша основная задача и, конечно, этот процесс будет намного качественнее, если будет личностный рост каждого молодого депутата и парламентария", - отметила Зарина Фардзинова, депутат Думы Артёмовского городского округа, председатель совета молодых депутатов Приморского края.