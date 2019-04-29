Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
В России запустили новый телеканал
29 Апреля 2019, 13:40 | Приморье
Состоялась торжественная церемония запуска вещания нового телеканала «ПОБЕДА» в ТВ-сети компании «Ростелеком»
Это произошло на первом заседании Попечительского совета канала. Старт вещанию, нажав символическую кнопку, дали ветераны Великой Отечественной войны — диктор Всесоюзного радио Виктор Балашов, председатель Совета ветеранов Пресненского района Москвы Вера Железникова, президент ГМИИ имени А.С. Пушкина Ирина Антонова, а также директор Первого канала Константин Эрнст, генеральный директор АО «Первый канал. Всемирная сеть» Алексей Ефимов и директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.
Телеканал «ПОБЕДА» целиком посвящён самому важному событию отечественной истории последнего столетия — Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Круглосуточно транслируются советское и российское военное кино, сериалы, документальные фильмы, новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных материалах и кинохрониках, свидетельства ветеранов, интервью с историками и экспертами, семейные воспоминания участников акции «Бессмертный полк», а также находки и открытия поисковых отрядов. Многие проекты канала «ПОБЕДА» станут настоящим открытием для зрителей.
Контентное наполнение телеканала сформировано на базе масштабного исследования, проведенного перед запуском. Таким образом, оно будет интересно как юной аудитории (16–25 лет), показывающей тенденцию роста интереса к военной тематике, а также желание узнать больше непредвзятых фактов и подробностей событий тех лет, так и более взрослому поколению (35+), хранящему память, и в большей степени ощущающему сопричастность событию и времени. Целевой аудиторией канала станут зрители 14–44 лет.
«С сегодняшнего дня более 5,2 миллиона семей или более 14 миллионов зрителей по всей России, которые подключили «Интерактивное ТВ», смогут смотреть новый телеканал «ПОБЕДА». Канал доступен на кнопке 75, что неслучайно - в будущем году мы все будем отмечать 75-летний юбилей Победы. Канал совершенно точно найдет свою аудиторию, потому что Великая Отечественная война затронула все семьи нашей страны. Отсюда постоянный высокий интерес к военному художественному и документальному кино, рост количества участников акции «Бессмертный полк». Мы рады предложить нашим зрителям телеканал, который обязательно откроет им что-то новое о Великой войне и Великой Победе», — подчеркнул директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.
Досье газеты "Золотой Рог"
Телеканал «ПОБЕДА» — новый масштабный проект «Цифрового Телесемейства» Первого канала к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Лицензия: №29653, выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 1 февраля 2019 года. Свидетельство о регистрации: ЭЛ № ФС 77 — 74600, выдано Роскомнадзором 24 декабря 2018 года.
Автор:
Теги: победа Ростелеком
Новости тематики
- В России запустили новый телеканал
- Киноновелла абонента Tele2 вышла на экраны Владивостока
- "Ростелеком" организовал онлайн-трансляцию хоккейных матчей юношеского Первенства России в ДФО
- "Универсальный мобильный помощник" помогает незрячим Приморья
- Более 220 тысяч приморцев пользуются электронной подписью на почте
- Студенты из Владивостока смогут стать частью команды Tele2
- Фонд "Навстречу переменам" проведет обучение социальных предпринимателей Приморья
- Приморье осваивает "универсального мобильного помощника"
- 103 студента ДВФУ во Владивостоке претендуют на стипендию от Tele2
- Пенсионеры Приморья осваиваются в виртуальной реальности
Новости раздела
- Плюй в своих, чтобы чужие боялись
- Самбисты "Мастера" отстояли честь региона
- В Приморье начинают отключать отопление
- В России запустили новый телеканал
- Юные футболисты из Приморья вышли в финал соревнований "Будущее зависит от тебя"
- Семья как главная ценность и мотивация
- Лауреат Бизнес-Премии "Золотого Рога" получит медаль из рук Президента России
- Лесные пожары в Приморье снова разгораются
- Северяне стремятся, южане - опасаются
- В Приморье выбрали "Учителя года"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый элитный район
- Во Владивостоке открывается новый торговый центр
- Названы имена победителей XV Бизнес-Премии Приморского края "Компания и менеджер года"
- В центре Владивостока решено ликвидировать две остановки общественного транспорта
- Кимчи для Путина
- "Неужели Миклушевский останется безнаказанным?"
- У Дом.РФ течет приморская крыша
- Во Владивостоке строят микрорайон мечты: "Зеленый угол" на новый лад
- Владимир Путин дал добро на строительство нового моста во Владивостоке
- Путин приказал резко усилить силы Тихоокеанского флота
Loading...