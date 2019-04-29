Первым телеканал "ПОБЕДА" включил в свою ТВ-сеть "Ростелеком"

Состоялась торжественная церемония запуска вещания нового телеканала «ПОБЕДА» в ТВ-сети компании «Ростелеком»

Это произошло на первом заседании Попечительского совета канала. Старт вещанию, нажав символическую кнопку, дали ветераны Великой Отечественной войны — диктор Всесоюзного радио Виктор Балашов, председатель Совета ветеранов Пресненского района Москвы Вера Железникова, президент ГМИИ имени А.С. Пушкина Ирина Антонова, а также директор Первого канала Константин Эрнст, генеральный директор АО «Первый канал. Всемирная сеть» Алексей Ефимов и директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

Телеканал «ПОБЕДА» целиком посвящён самому важному событию отечественной истории последнего столетия — Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Круглосуточно транслируются советское и российское военное кино, сериалы, документальные фильмы, новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных материалах и кинохрониках, свидетельства ветеранов, интервью с историками и экспертами, семейные воспоминания участников акции «Бессмертный полк», а также находки и открытия поисковых отрядов. Многие проекты канала «ПОБЕДА» станут настоящим открытием для зрителей.

Контентное наполнение телеканала сформировано на базе масштабного исследования, проведенного перед запуском. Таким образом, оно будет интересно как юной аудитории (16–25 лет), показывающей тенденцию роста интереса к военной тематике, а также желание узнать больше непредвзятых фактов и подробностей событий тех лет, так и более взрослому поколению (35+), хранящему память, и в большей степени ощущающему сопричастность событию и времени. Целевой аудиторией канала станут зрители 14–44 лет.

«С сегодняшнего дня более 5,2 миллиона семей или более 14 миллионов зрителей по всей России, которые подключили «Интерактивное ТВ», смогут смотреть новый телеканал «ПОБЕДА». Канал доступен на кнопке 75, что неслучайно — в будущем году мы все будем отмечать 75-летний юбилей Победы. Канал совершенно точно найдет свою аудиторию, потому что Великая Отечественная война затронула все семьи нашей страны. Отсюда постоянный высокий интерес к военному художественному и документальному кино, рост количества участников акции «Бессмертный полк». Мы рады предложить нашим зрителям телеканал, который обязательно откроет им что-то новое о Великой войне и Великой Победе», — подчеркнул директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

Досье "Золотого Рога": Телеканал «ПОБЕДА» — новый масштабный проект «Цифрового Телесемейства» Первого канала к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Лицензия: №29653, выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 1 февраля 2019 года. Свидетельство о регистрации: ЭЛ № ФС 77 — 74600, выдано Роскомнадзором 24 декабря 2018 года.