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Стало известно, лидер какой страны примет участие в Восточном экономическом форуме

29 Апреля 2017, 09:31 | Приморье

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил свое участие в третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет 6-7 сентября 2017 года во Владивостоке, по итогам переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, прошедших в Москве 27 апреля, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Мы с Владимиром договорились о следующей встрече один на один во время саммита «большой двадцатки» в Гамбурге в июле этого года. Я также с нетерпением жду встречи с ним на сентябрьском Восточном экономическом форуме во Владивостоке. И в этом году, пользуясь всеми возможностями, мы продвинем японско-российские отношения в широком спектре областей. Я сейчас обновляю эту твёрдую решимость», - заявил японский лидер.

Напомним, в 2016 года глава Японии уже принимал участие в пленарном заседании «Открывая Дальний Восток» Восточного экономического форума с участием Президента России Владимира Путина. На ВЭФ-2016 делегация из Японии в составе 246 человек стала самой многочисленной. В форуме, который прошел во Владивостоке 2-3 сентября, также приняли участие такие крупнейшие японские компании как Сумитомо, Соджиц, Иида, Мицуи, Джей Джи Си.

В рамках деловой повестки нынешнего визита премьер-министра Японии в Россию Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, подписали с Японским банком международного сотрудничества (JBIC) соглашение о создании Платформы для поддержки японских инвестиций на Дальнем Востоке.

Как отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, принявший участие в переговорах глав государств, «у соглашения большой потенциал привлечения десятков и сотен новых японских инвесторов на Дальний Восток».

«Мы видим большой интерес японской стороны к реализации проектов на Дальнем Востоке России. Но на практике реализуется не так много проектов. Результаты переговоров лидеров России и Японии, подписанный документ о создании совместной платформы с JBIC - это очевиднейшие сигналы японскому бизнесу о том, что можно и нужно работать на Дальнем Востоке», - сказал Александр Галушка.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Путин  агентство по привлечению инвестиций  вэф  абэ  президент  Япония 






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