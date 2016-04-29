Команда из детдома Уссурийска сыграет в финале Всероссийских соревнований по футболу "Будущее зависит от тебя"

Команды из Уссурийска (Приморский край) и Читы (Забайкальский край) вышли в финал Открытых Всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». В финальных играх, которые пройдут в Сочи, ребята поборются за победу и главный приз – поездку в Лондон в футбольный клуб «Арсенал», сообщает газета "Золотой Рог".

Полуфинал всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов на кубок «Будущее зависит от тебя» состоялся на стадионе «Юность» в городе Хабаровске. Организаторами этого этапа соревнований выступили компания «МегаФон» при поддержке Российского футбольного союза.

Участие в полуфинале приняли команды, победившие в отборочных турах, которые прошли в 10 регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири – Амурской, Иркутской, Сахалинской, Магаданской и Еврейской автономной областях, Республике Бурятия и Республике Саха (Якутия), Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях. 17 команд в двух возрастных группах – 2001-2002 гг. и 2003-2004 гг. рождения – в течение двух дней упорно боролись за путевку на финал в Сочи.

По итогам турнира в возрастной группе 2001-2002 гг. рождения победителем стала команда из Черновского центра помощи детям «Восточный» (г. Чита, Забайкальский край). В возрастной группе 2003-2004 гг. рождения победила команда «Самородок» из детского дома г. Уссурийска.

В конце мая команды из Читы и Уссурийска примут участие в финале турнира, который пройдет в г. Сочи. Там они сыграют за главный приз – поездку в Лондон на стажировку в футбольный клуб «Арсенал».

«Соревнования завершились, победители определены, но не это самое главное, - говорит директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала компании «МегаФон» Антонина Пронина. – Важно, что ребята с самого раннего возраста приобщаются к спорту, в котором важно не только умение виртуозно обращаться с мячом, но и командный дух, воля к победе, вера в собственные возможности. Эти соревнования дают ребятам возможность познакомиться со сверстниками из других регионов, новые впечатления, море положительных эмоций».