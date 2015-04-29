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Столица Приморья вышла на первые позиции экорейтинга Greenpeace
29 Апреля 2015, 15:35 | Приморье
Владивосток вошел в первую из четырех групп российских городов в рейтинге Международной экологической организации Greenpeace. Первая - зеленая - группа означает, что здесь грамотно и эффективно подходят к внедрению раздельного сбора мусора.
«Первая группа, зеленый цвет - администрация города знает, что такое раздельный сбор и переработка, признает их значимость, - поясняет официальный сайт Greenpeace. - Мэрия Владивостока с уважением отнеслась к позиции своих горожан и поблагодарила их за неравнодушное отношение к проблеме рационального использования отходов. В городе установлено 263 пункта, в которые можно сдать вторсырье и опасные отходы».
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Теги: greenpeace экология мусор рейтинг
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