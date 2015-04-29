Во Владивостоке внедряют грамотную утилизацию отходов

Бережное отношение к природе формируют со школьной скамьи

Мы живем в эпоху кризиса отходов. В обществе развивается потребительский подход, а значит, растет количество производимого населением мусора. Напомнить горожанам, что они сами являются частью природы, сформировать у населения, начиная со школьной скамьи, бережное отношение к окружающей среде призваны долгосрочные экологические программы, реализуемые администрацией Владивостока, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Наиболее актуальная из муниципальных программ - «Охрана окружающей среды города Владивостока», а одно из ее приоритетных направлений - «Экологическое просвещение, образование и информирование населения», предусматривающее проведение ежегодного комплекса мероприятий для детей дошкольного, школьного возраста и студентов.

Скажем пластику НЕТ!

«На 2015 год запланировано проведение экологических уроков, тематических экскурсий, творческих конкурсов, экологических игр, всевозможных акций по селективному сбору отходов», - сообщил газете «Золотой Рог» и.о. начальника управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока Антон БИБИКОВ.

Экологическое просвещение в этом году традиционно начали с экологических уроков в школах на тему правильного обращения с отходами. Рассказывали детям, из чего состоят отходы, как они образуются. Затем к ним добавились мастер-классы для младших школьников, в ходе которых ребята воплощали свою авторскую задумку на экологическую тему на холщовой продуктовой сумке - модной и практичной альтернативе пластиковому пакету.

Пищевые и непищевые продукты в большинстве случаев упакованы, и если несколько десятков лет назад основу мусорных контейнеров составляли органические отходы и бумага, то сегодня мусор - это зачастую пластиковая упаковка, загрязняющая окружающую среду. Именно поэтому, учат ребят, отправляясь в магазин, следует брать с собой экосумку и выбирать товары без упаковки или с минимальным ее наличием. Учитывая, что упаковка составляет от 20 до 70% от цены товара, это позволяет еще и сэкономить.

Сейчас перечень мероприятий по экологическому воспитанию подрастающего населения дополнили экскурсии на предприятия, осуществляющие сбор, переработку, обезвреживание различных видов отходов.

И полезно, и весело

Повышает экологическую сознательность и грамотность школьников проведение экологических акций. При этом сбор мусора превращается для ребят в увлекательную игру.

Как правило, акции проводятся в местах массового отдыха горожан. Ребята собирают, они сортируют отходы - отдельно пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, стеклянную тару, жестяные банки… И при этом соревнуются между собой, кто лучше очистит свой участок. Участников акций обязательно поощряют.

В апреле этого года во Владивостоке стартовала акция для молодежи «Ненужный пластик, ненужную бумагу - на нужное дело!». На сегодняшний день акция прошла в трех школах города. За это время школьники собрали четыре тонны бумаги, тонну пластика и несколько килограммов использованных батареек и градусников. Все эти отсортированные отходы направлены на дальнейшую переработку на «Спецзавод №1».

«Меня и моих одноклассников акция научила, что мусор может иметь «вторую жизнь» и быть вторично использован и переработан. Теперь мы понимаем важность раздельного сбора отходов», - отметил один из юных участников акции.

Еще интересней и веселей проходят экоигры, экотурнир «Что? Где? Когда?», конкурсы поделок из мусора… А в завершение года экологического просвещения, уже осенью, пройдет традиционное красочное экошоу с подведением итогов, поощрением ее самых активных участников и награждением победителей ценными призами: наборами для детского творчества, энциклопедиями, плеерами, электронными книгами, конструкторами, музыкальными центрами.

В программе экошоу выставка лучших творческих детских работ, где мусор впервые радует глаз. Оказывается, из пластиковой посуды, бутылок, бумажных оберток и прочих бытовых отходов можно создать настоящие произведения искусства. А конкурс-показ «Мусорная мода» - вообще нечто невообразимое: платья из мусорных корзин, упаковочной пленки, полиэтиленовых пакетов, использованных дисков и прочего в обычной жизни ненужного хлама удивляют всех.

Научный подход

Для старшеклассников и студентов городские власти организуют ежегодные экологические конференции.

Среди тем конференций: загрязнение морской акватории и побережья твердыми бытовыми отходами, промышленными и бытовыми стоками; отходы как вторичное сырье для производства товаров и энергии; формирование культуры обращения с отходами и т.д. Идеи учащихся берутся «на карандаш», и вполне вероятно, что в будущем - в том или ином виде - они воплотятся в жизнь.

Возьми отходы в оборот

Комплекс мероприятий для школьников и студентов не единственное направление экологической деятельности администрации Владивостока. Постоянно ведется разъяснительная работа и среди взрослого населения. Это видеоролики, буклеты, информационные баннеры и щиты. Их устанавливают на улицах - в местах скопления людей, около скверов. К примеру, с одной стороны щита - картинка тематического содержания «Донеси любой ценой до урны», с другой - применяемые к нарушителям меры административной ответственности. Там, где установлены такие щиты, стало меньше несанкционированных свалок.

В 2013 году городские власти приняли новое положение об организации сбора и утилизации отходов на территории Владивостока, в котором прописано, что отходы необходимо сортировать в местах их сбора. В первую очередь отделять строительный мусор, а затем переходить на раздельный сбор бумаги, стекла, пластика. В городе есть частные предприятия в сфере переработки отходов. Есть предприятия, перерабатывающие пластик, есть предприятия, которые собирают стекло, бумагу и все эти отходы направляют на вторичную переработку. Изымая часть отходов, которые идут на захоронение либо сжигаются, с одной стороны, они уменьшают негативное воздействие на окружающую среду, с другой - дают толчок развитию частного бизнеса, созданию рабочих мест и продукции. Кстати, Владивосток - один из немногих российских городов и первый на Дальнем Востоке, где активно организован раздельный сбор отходов.

На сегодняшний день в краевом центре в рамках проекта «Возьми пластик в оборот» установлено около 100 «пирамидок» для сбора пластиковых бутылок. Более 150 специализированных контейнеров для сбора стекла установлено в рамках программы «Принеси пользу своему городу!». Без внимания не осталась и проблема утилизации особо опасных отходов - ртутьсодержащих. Это бытовые термометры, отработанные лампы, а также элементы питания - батарейки. В рамках проекта «Утилизируй правильно» в краевом центре насчитывается более 20 таких специализированных экомодулей.

По словам главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА, раздельный сбор отходов - это, во-первых, забота об экологии, а во-вторых, еще и выгодно, ведь компании, которые обслуживают такие контейнеры, не берут деньги за вывоз мусора.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.