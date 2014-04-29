Экскременты тигров и леопардов заинтересовали ученых трех стран

Экспертное совещание по проблемам изучения и сохранения популяций дальневосточного леопарда и амурского тигра состоялось в южнокорейском городе Инчон. Встреча прошла в рамках международного Проекта по изучению трансграничных перемещений редких кошек с применением методов фотоучета и молекулярно-генетического анализа.

Представители нацпарка «Земля леопарда» отметили, что прошедшее совещание стало особенным по ряду причин. Одна из них – место проведения совещания.

«Леопарды и тигры были истреблены в Республике Корея еще несколько десятилетий назад, однако этого нельзя сказать об интересе к ним корейских ученых», - отметила научный сотрудник нацпарка Дина МАТЮХИНА.

Кроме того, примечательно, что в ходе встречи впервые было достигнуто соглашение о совместной научной работе в сфере изучения и охраны диких кошек учеными сразу трех стран - России, КНР и Республики Корея.

Речь идет о молекулярно-генетических исследованиях на основе материала, выделенного из экскрементов хищников. Сбор помета будет проходить в России и Китае, а исследованием ДНК хищников займутся специалисты трех стран.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.