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Экскременты тигров и леопардов заинтересовали ученых трех стран
Экспертное совещание по проблемам изучения и сохранения популяций дальневосточного леопарда и амурского тигра состоялось в южнокорейском городе Инчон. Встреча прошла в рамках международного Проекта по изучению трансграничных перемещений редких кошек с применением методов фотоучета и молекулярно-генетического анализа.
Представители нацпарка «Земля леопарда» отметили, что прошедшее совещание стало особенным по ряду причин. Одна из них – место проведения совещания.
«Леопарды и тигры были истреблены в Республике Корея еще несколько десятилетий назад, однако этого нельзя сказать об интересе к ним корейских ученых», - отметила научный сотрудник нацпарка Дина МАТЮХИНА.
Кроме того, примечательно, что в ходе встречи впервые было достигнуто соглашение о совместной научной работе в сфере изучения и охраны диких кошек учеными сразу трех стран - России, КНР и Республики Корея.
Речь идет о молекулярно-генетических исследованиях на основе материала, выделенного из экскрементов хищников. Сбор помета будет проходить в России и Китае, а исследованием ДНК хищников займутся специалисты трех стран.
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