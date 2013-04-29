Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно поздравить друг друга с Днем Победы по телефону

"Ростелеком" 7, 8 и 9 мая (с 00:00 часов местного времени 7 мая по 23:59 часов местного времени 9 мая) предоставит возможность ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны (ВОв), а также приравненным к ним жителям России совершать бесплатные внутризоновые, междугородные и международные звонки (в направлении СНГ и Балтии) общей продолжительностью до 60-ти минут.

В эти же дни ветераны и инвалиды ВОв могут бесплатно отправить телеграммы по России и в страны СНГ и Балтии, сообщает пресс-служба ОАО "Ростелеком" Приморский филиал.

Для совершения бесплатных звонков по автоматической или заказной системе и отправки телеграмм с домашних телефонов участники ВОв, а также приравненные к ним жители России, должны быть зарегистрированы по адресу установки телефона.В случае отправки телеграмм и совершения бесплатных звонков из переговорных пунктов достаточно предъявлять соответствующее удостоверение.



Акция позволяет совершить внутризоновые звонки до 60-ти минут, а также междугородние и международные (в направлении СНГ и Балтии) звонки общей продолжительностью до 60-ти минут. После 60-й минуты тарификация звонков осуществляется в соответствии с действующими тарифами «Ростелекома».

ZRPRESS.RU, Владивосток.