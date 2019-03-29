У детей Приморья будет новый защитник

Серия скандалов в школах Приморья совпала с отставкой «детского» омбудсмена края – Анны ЛИЧКОВАХИ, хотя сама чиновница отрицает связь ухода со своего поста со скандалами в школах Большого Камня, Михайловского района и Владивостока.

О предстоящем увольнении и возможном переезде в Москву Уполномоченный по защите прав ребенка в Приморском крае рассказала в эфире одного из краевых телеканалов, призвав не увязывать отставку с прогремевшими на всю страну инцидентами – лекцией «по понятиям» для школьников села Первомайское, а также избиением ученика в школе Большого Камня.

Анна Личковаха занимала должность «детского» омбудсмена с марта 2012 года. До назначения работала главным консультантом в аппарате Уполномоченного по правам человека в Приморском крае. Добавим, что для назначения нового Уполномоченного по защите прав ребенка достаточно распоряжения губернатора Приморья, согласование с краевым парламентом не требуется.