"Ростелеком" организовал онлайн-трансляцию хоккейных матчей юношеского Первенства России в ДФО

23–28 марта «Ростелеком» обеспечил интернет-трансляцию хоккейных матчей III этапа Первенства России в Дальневосточном федеральном округе среди команд 2005 и 2002 года рождения. Игры прошли во Владивостоке на «Фетисов Арене».

На спортивной площадке «Ростелеком» организовал канал связи с пропускной способностью до 100 Мбит/с для проведения интернет-трансляции. Также компания установила две камеры видеонаблюдения, благодаря которым матчи Первенства смогли посмотреть не только зрители, пришедшие на игру, но и любители хоккея во всех уголках России. Трансляция соревнований доступна на сайте https://m.twitch.tv/ftsar.

«С ХК «Адмирал» мы успешно сотрудничаем больше трех лет. В этом году к нам обратились родители одного из учащихся детско-юношеской спортивной школы клуба с просьбой организовать онлайн-трансляцию матчей Первенства России. Понимая важность популяризации детского спорта, мы в кратчайшие сроки обеспечили «Фетисов Арену» технической возможностью удаленного просмотра соревнований. Теперь родственники юных хоккеистов смогут наблюдать за их матчами в любой точке страны», — отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

«Ростелеком» также проведет интернет-трансляцию следующей стадии Первенства — «Отборочного турнира» среди команд 2002 года рождения, который пройдет во Владивостоке 29-31 марта.

«Несмотря на юный возраст участников Первенства, они уже прекрасно понимают, что играют не только для себя и близких, но и для массового зрителя. Внимание большой аудитории мотивирует ребят на успешные выступления. Мы рады, что сотрудники «Ростелекома» так оперативно откликнулись на запрос родителей и обеспечили онлайн-доступ к играм», — рассказал директор ДЮСШ «Адмирал» Сергей Филин.

III этап Первенства России в ДВФО собрал пять команд 2002 года рождения и три команды 2005 года рождения из Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска, Уссурийска и Серебряного Бора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.