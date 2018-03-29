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Дежурные силы ТОФ подняты по тревоге
Крейсер "Варяг" и БПК "Адмирал Пантелеев" устроили охоту за подлодкой
Флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" уничтожили в Японском море подлодку условного противника, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщили в пресс-службе ТОФ, БПК "Адмирал Пантелеев" в заливе Петра Великого выполнил поиск подводной лодки условного противника, в роли которого выступала одна из субмарин соединения Приморской флотилии разнородных сил. Для решения этой задачи задействовали палубный противолодочный вертолет Ка-27.
Когда подлодку обнаружили, данные о ее местонахождении передали на ГРКР "Варяг". БПК "Адмирал Пантелеев" атаковал подводную цель реактивными глубинными бомбами, а флагман Тихоокеанского флота провел стрельбу в указанный сектор реактивными бомбами и произвел залп учебными торпедами.
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ "ЗОЛОТОЙ РОГ": "Варяг" – ракетный крейсер проекта 1164 "Слава". Построен на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве. Изначально назывался "Червона Украина" в честь одноименного корабля, уничтоженного в 1942 году в Севастопольской бухте. Переименован в "Варяг" в 1996 году по инициативе экипажа в честь знаменитого бронепалубного крейсера 1-й Тихоокеанской эскадры ВМФ России. "Адмирал Пантелеев" – большой противолодочный корабль проекта 1155 "Фрегат". Заложен в 1987 году на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде и спущен на воду в 1988 году. В состав флота вошел 1 мая 1992 года.
Фото пресс-службы ВВО.
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