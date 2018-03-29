Морской заповедник отметил сорокалетний юбилей

24 марта Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник отмечает 40-летие со дня основания. С юбилейной датой коллектив учреждения поздравил врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО.

Глава региона отметил, что невероятный по своей красоте и многообразию животного и растительного мира, культурных и исторических достопримечательностей заповедник по праву считается одной из самых ярких природных жемчужин Приморья и всей России.

«Огромного уважения заслуживает работа вашего коллектива. Вы - настоящие профессионалы, подвижники, увлеченные, влюбленные в свое дело люди. Вы вносите неоценимый вклад в сбережение уникального природного наследия Приморья для нас и наших потомков. Сохраняете первозданную красоту акватории, ведете серьезную научную и просветительскую деятельность, ставите надежный заслон браконьерству», - говорится в поздравлении.

Андрей Тарасенко пожелал всем сотрудникам заповедника новых успехов, благополучия.

Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник состоит из четырех участков. Три участка - Восточный, Южный и Западный расположены в Хасанском районе Приморья, четвертый, Северный, - в южной части острова Попова во Владивостоке. За заповедником закреплены острова Большой Пелис, Матвеева, Де-Ливрона, Гильдебрандта, Стенина, Дурново, Фуругельма, Веры, мыс Островок Фальшивый и южная часть острова Попова (мыс Ликандера и прилегающая к нему с севера территория). Общая площадь заповедника составляет более 64 тысяч гектаров. Площадь акватории заповедника - 63 тысячи гектаров.

Евгений СИДОРОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.