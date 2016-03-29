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Дальневосточный леопард Николай привнесет новую кровь в резервную популяцию

29 Марта 2016, 15:17 | Приморье

Пострадавший от браконьеров дальневосточный леопард Leo 80M готовится к новой жизни. Николай, как его назвали спасители-пограничники, успешно прошел реабилитацию для возвращения в дикую природу, но из-за полученной травмы он отправится в один из российских зоопарков для участия в программе разведения, сообщает газета "Золотой Рог".

Годовалый самец дальневосточного леопарда с поврежденной лапой был обнаружен российскими пограничниками на «Земле леопарда» у границы с Китаем летом 2015 года. По заключению специалистов, котенок лишился трех пальцев, попав в браконьерский капкан или петлю. Ветеринары спасли самца от гибели. Найденыш был помещен в просторный вольер Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других животных. Первое время леопард был напуган, как и любой другой дикий зверь, вынужденный жить за забором. Однако условия в Центре реабилитации максимально приближены к диким, и со временем хищник освоился в новом доме, стал здесь настоящим хозяином и научился остерегаться человека, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда».

Видео с фотоловушки ПРОО «Центр «Тигр», Земля Леопарда

 

За время содержания леопарда в вольере ученые неустанно наблюдали за его поведением. Изучая поведение хищника, специалисты убедились, что отсутствие когтей на передней лапе не мешает ему добывать пищу. За последние девять месяцев Николай значительно усовершенствовал свои охотничьи навыки, научился не просто убивать добычу, но и выслеживать и скрадывать ее, скрывая свое присутствие.

По итогам проведения реабилитации готовность хищника к возвращению на «Землю леопарда» была оценена на «отлично». Однако после контрольного медико-биологического осмотра специалисты пришли к выводу, что возвращение леопарда в дикую природу будет сопряжено с угрозой для его жизни. Несмотря на старания специалистов «Земли леопарда» и Центра реабилитации, хищник так и не смог полностью оправиться от травмы, полученной из-за браконьерской ловушки. Было обнаружено истончение кожных покровов на поврежденных пальцах, которые в условиях высокой влажности и при воздействии раздражителей легко травмируются, что приводит к образованию ран, «окон» для инфекций. Кроме того, лапа в таком состоянии может доставлять хищнику дискомфорт и даже боль, что, в свою очередь, может приводить к снижению способности животного к эффективной охоте в дикой природе.

Эксперты приняли решение передать спасенного Leo 80M в зоопарковую программу разведения дальневосточных леопардов в неволе. Самец будет жить в зоопарке, но не в экспозиционной клетке для развлечения публики, а в специальном, просторном вольере для разведения.

«Николаю предстоит сыграть очень важную роль. Он принесет новую кровь в зоопарковую популяцию – данная особь имеет большую ценность для увеличения генетического разнообразия леопардов в неволе, которые являются резервной популяцией редкого подвида, – рассказывает Елена Шевцова, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по науке. – Нашего леопарда будут сводить с самками из зоопарков со всего мира».

Реабилитация Николая для жизни в дикой природе – первый, беспрецедентный опыт работы с данным подвидом, все полученные знания в случае необходимости будут использоваться при реабилитации других особей. Наблюдение за леопардом, впервые попавшим в вольер из дикой природы, дало ученым много новой информации об особенностях этого подвида и о поведении редчайшей кошки на планете.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: экология  земля леопарда 



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