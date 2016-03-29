Штрафники оказались самыми активными пользователями портала госуслуг в Приморье

Получить информацию о наличии автомобильных штрафов жители края могут на портале госуслуг всего за две минуты. И сразу же их оплатить – в некоторых случаях с экономией в 50%, напоминает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщили в краевом департаменте информатизации и телекоммуникаций, в 2015 году эта услуга стала самой популярной у приморцев – ею воспользовались почти 400 тысяч пользователей портала.

«Достаточно всего один раз ввести свои данные и регистрационные данные авто, чтобы постоянно быть в курсе, числятся ли за вами административные правонарушения. Информация будет обновляться в вашем личном кабинете при каждом посещении портала. Это очень удобно», – подчеркнули в ведомстве.

Если пользователь нарушил правила дорожного движения и за ним числится штраф, то оплатить его можно дистанционно, прямо на портале госуслуг, с помощью банковской карты.

«Подтверждение оплаты оперативно поступит в профильное ведомство. Это значит, что жителям региона больше не нужно годами хранить чеки об оплате штрафа. Вся информация будет сохранена в личном кабинете. К тому же с помощью портала владельцы авто смогут узнать о наличии административного правонарушения гораздо быстрее, чем при получении документа через почту, таким образом, у них будет возможность оплатить штраф «со скидкой» в 50%», – рассказал директор департамента Илья Красильников.

Напомним, с начала 2016 года в российское законодательство внесены изменения, согласно которым при уплате штрафа в течение 20 дней со дня вынесения постановления предоставляется возможность оплатить только половину суммы, указанной в постановлении. Правда, это касается не всех нарушений. Например, за повторное превышение скорости придется уплачивать полный штраф.

Отметим, что воспользоваться госуслугой могут только зарегистрированные пользователи портала.