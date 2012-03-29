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В Приморье будет проведен капитальный ремонт в 723 многоквартирных домах

29 Марта 2012, 11:59 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 29 марта, ZRPRESS. Губернатором Приморского края утверждена адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае.

Участниками программы стали 17 городских и сельских поселений края. В 2012 году здесь будут отремонтированы 132 жилых дома. Это позволит улучшить жилищные условия более 19 тысячам человек.

Как рассказали в департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, общий объем финансирования программы составляет 426,5 миллионов рублей. В том числе за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 294 миллиона рублей, краевого бюджета – 55,5 миллиона рублей, местного бюджета – 55,5 миллиона рублей, собственников помещений – более 21 миллиона рублей.

Отметим, в нынешнем году это уже вторая утвержденная программа по проведению капитальных ремонтов многоквартирных домов в Приморье. Всего в 2012 году планируется отремонтировать 723 дома на сумму 3 326,7 миллиона рублей.

Напомним, с 2008 по 2011 годы в рамках реализации Программы в крае было отремонтировано 1 162 многоквартирных дома на сумму 4 250,8 миллиона рублей.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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