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Приморские депутаты предлагают усыновителям детей-сирот давать по 1 млн рублей
ПРИМОРЬЕ, 29 марта, ZRPRESS. Депутаты Законодательного Собрания Константин Межонов, Татьяна Хрущева, Алексей Козицкий и Сергей Кондрашов передали на рассмотрение губернатору Приморского края законопроекты, направленные на поддержку усыновителей, опекунов и приемных семей.
Наделенные правом законодательной инициативы, депутаты из фракции "Справедливая Россия" предлагают меры по стимулированию усыновления приморских детей-сирот и, соответственно, сокращению числа воспитанников в детских домах. Как известно, на содержание ребенка в детском доме ежегодно из краевого бюджета выделяется немногим менее 250 000 рублей. Депутаты предлагают отдавать эти средства семьям, которые усыновляют детей. Таким образом, семья, усыновившая ребенка из детского дома, за четыре года получит 1 млн рублей. "Усыновление – это приоритетная форма семейного устройства сирот, - считает председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС ПК Константин Межонов. - Ребенок в этом случае получает новую семью, фамилию, право на наследование. Сейчас граждане, усыновившие детей, не получают материальной поддержки на содержание ребенка, его образование и медицинское обеспечение! А ведь усыновить ребенка, дать ему образование, вывести в люди – труд не меньший, чем, например, труд молодого врача в глубинке, который в течение четырех лет гарантированно получит 1 млн рублей".
Второй законопроект направлен на поддержку опекунов. В Приморье семьи, под опекой которых находятся дети-сироты, получают пособие с учетом райнных коэффициентов в 4800-5200 рублей в месяц, размер выплат не увеличивался с 2006 года, хотя величина прожиточного минимума для детей в крае увеличивается ежеквартально. Депутаты предлагают установить размер ежемесячных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой (попечительством) в семьях, равный прожиточному минимуму для детей в Приморском крае, т.е. 7125 рублей, с учетом районных коэффициентов общая сумма выплат составит около 9 000 рублей.
Третий законопроект касается приемных семей, и предлагает установить размер ежемесячной выплаты такой семье на содержание приемного ребенка также в размере прожиточного минимума для детей 7125 рублей (с учетом всех коэффициентов - около 9000 рублей).
По данным статистики, в Приморье ежегодно более тысячи детей попадает в приемные семьи, а также под опеку и патронат. В приемных семьях новые родители получают зарплату, а после достижения 18-летнего возраста государство должно предоставить такому ребенку жилье, если за ним не было закреплено жилое помещение. Усыновленный ребенок – другое дело, и как считают законодатели, эта форма должна поддерживаться со стороны государства особо. Пока в Приморье ежегодно усыновляется гражданами РФ около 150 детей.
Согласно законодательству, в течение 30 дней Губернатор Приморского края обязан дать свое заключение по законопроектам, после чего они могут быть внесены на рассмотрение приморского парламента.
«Золотой Рог».
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