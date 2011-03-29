Владмама.ру отмечает первый 5-летний юбилей благотворительным марафоном

12 апреля портал для родителей Приморского края Владмама.ру отметит первый 5-летний юбилей. В честь этой даты редакция портала и учрежденный ею благотворительный фонд «Владмама» вместе с многотысячной аудиторией портала проводят Благотворительный марафон «Раскрась мир вместе с Владмамой».

Адресат благотворительной помощи — Екатериновский детский дом-интернат.

Екатериновский детский дом-интернат расположен недалеко от Находки в двух поселках Екатериновка и Лозовый. В интернате 410 воспитанников. 110 из них живут в отделении «Милосердие». Это 110 лежачих детей. Практически у каждого из них тяжелое поражение центральной нервной системы: гидроцефалия, ДЦП, артрогриппоз, синдром Дауна, аутизм и т. д. .

Сегодня мир для этих детей — это палаты и игровые комнаты в стенах интерната. Есть и уличная территория, но в настоящее время — это серые бетонные стены и абсолютно пустое пространство, на котором нет ни одного элемента настоящей детской площадки. Нет ни песочниц, ни качелей, ни лавочек. Ничего.

Цель Благотворительного марафона «Раскрась мир вместе с Владмамой» - собрать средства и единомышленников, чтобы сообща своими руками сделать окружающий мир для этих детей ярче — раскрасить стены и установить конструкции для игр на улице.

Организаторы планируют собрать 300000 рублей, приобрести и установить на эти средства одну детскую площадку, собрать не менее 200 участников благотворительного субботника.

События Благотворительного марафона:

16 апреля - благотворительный концерт детских творческих коллективов «Дети - детям!». Место проведения: Культурно-развлекательный центр профсоюзов Приморского края (Владивосток, ул. Светланская, д. 147). При входе на концерт будет взиматься произвольный сбор на цели марафона (кто сколько сможет). Здесь же будет работать Ярмарка рукодельных шедевров, созданных мастерицами Владмамы и детьми из коррекционных домов-интернатов. Средства, вырученные от продажи ярмарочных лотов, будут внесены на счет Марафона.

7 мая стартует автопробег в Екатериновский детский дом. Колонны автомобилей двинутся из Владивостока, Уссурийска, Артема, Находки. Время и место встречи колонн: 11.30, поселок Екатериновка. В состав участников автопробега войдут родители и дети - участники интернет-общения форума vladmama.ru и другие неравнодушные люди. В Екатериновском детском доме состоится благотворительный субботник участников марафона. Будут раскрашены по предварительно нанесенным эскизам фасады корпусов и бетонные стены, окружающие детскую площадку; высажены цветы, установлены и укреплены конструкции, заполнены песком песочницы. Параллельно с этими работами несколько коллективов праздничных агентств проведут для всех детей, живущих в коррекционном доме-интернате и для их сверстников, приехавших вместе с родителями на субботник, игры и конкурсы с призами и сладкими подарками.

Средства на цели Благотворительного марафона собираются всенародно. С момента объявления старта марафона - 3 марта - силами участников интернет-портала vladmama.ru уже собрано 42690 рублей. Информация о ходе сбора средств ежедневно публикуется на страницах сайта. Многие юридические лица присоединяются к Благотворительному марафону. В частности, ООО «Акиба» приняло на себя обязательство установить за свой счет два элемента детской площадки — качели с гибкими подвесами и песочницу.

Абсолютно каждое пожертвование и каждое расходование средств фиксируется в специальной отчетной теме Благотворительного марафона «Не пожалей 50 рублей на площадку для детей!» в форуме vladmama.ru.

Деньги можно перечислить на р/счет Благотворительного фонда добровольной помощи детям "Владмама" (ИНН 2540162465, Р. сч.40703810200341002174 в филиале ОАО Банка ВТБ г. Владивостоке корр. счет 30101810700000000858 БИК 040502858).