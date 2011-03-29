В Приморье идет формирование инфраструктуры пространственных данных

Представителей местного самоуправления, профессиональных общественных объединений, руководителей и специалистов органов местного самоуправления, градостроительных органов приглашают принять участие в конференции по формированию инфраструктуры пространственных данных и выступить с докладами.

Организаторы конференции – администрация Приморского края, Приморское отделение ГИС-Ассоциации и ДВФУ.

Как рассказали в департаменте связи и массовых коммуникаций Приморского края, цель конференции - повышение эффективности использования государственной геодезической сети за счет создания краевых и муниципальных сегментов, основанных на использовании спутниковых ГЛОНАСС и GPS технологий. А также необходимость совершенствования законодательной базы в области геодезии и картографии в связи.

На конференции запланировано проведение презентаций ведущих поставщиков программного обеспечения, геодезического оборудования и пространственных данных.