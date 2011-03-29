Капремонт осилят с помощью фонда

В Приморье будет создан краевой фонд финансирования капитального ремонта жилья.

Чтобы отремонтировать весь жилой фонд Владивостока, необходимо порядка 10-11 млрд рублей. Дополнительное финансирование из краевого фонда станет для горожан стимулом к участию в программах капремонта жилья с привлечением собственных средств. Об этом заявил начальник управления содержания жилого фонда администрации Владивостока Александр ТАБАЧЕНКО.