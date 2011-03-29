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Продолжается реконструкция дорог в рамках программы «Дороги края»

29 Марта 2011, 01:36 | Приморье

В 2011 году запланирован ввод объектов по направлениям «Раздольное - Хасан» и «Уссурийск – Пограничный – Госграница».

Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства края, в полном объеме осуществляется содержание автомобильных дорог Приморского края. Введены в эксплуатацию 16,3 км дорог общего пользования и мостов на них общей протяженностью 72,8 погонных метров. Из них 15,3 км - на участке с 20 км по 35 км трассы «Уссурийск – Пограничный – Госграница». Отремонтирован 1 км на участке 119 км автомобильной дороги «Дальнереченск – Ариадное» и 72,8 погонных метров мостового перехода через протоку Мельничная.

Работа ведется в рамках краевой целевой программы «Дороги края», принятой по инициативе губернатора Сергея ДАРЬКИНА. В ее рамках также был проведен ремонт 154,07 км автомобильных дорог общего пользования. Губернатор подчеркивает, что модернизация транспортной системы Приморья – в числе приоритетов деятельности краевой администрации. «Качественные дороги - это не только комфорт движения, но и безопасность – как водителей, так и пешеходов», - уверен губернатор.

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