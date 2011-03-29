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Объекты саммита строят 28 тысяч человек
Половина работающих – жители Приморского края, остальные – жители других регионов России и иностранных государств.
Наибольшее количество работающих задействовано на строительстве ДВФУ и Конференц-центра – более 10 тысяч человек. 3260 человек строят мост на остров Русский, 1276 человек - мост через бухту Золотой Рог, 1696 человек задействовано на строительстве автодороги «п. Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл», 1046 человек – на реконструкции автодороги М-60 «Уссури» Хабаровск-Владивосток (участок 733 км – 750 км) и 958 человек - на реконструкции аэропорта. На объектах газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» задействовано еще около шести тысяч человек.
Как отметил первый заместитель генерального директора ФГУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона РФ» Виктор ПРИМАЧУК, количество работающих возрастает пропорционально тому, как растут темпы строительства. Ожидается, что летом 2011 года только на строительстве ДВФУ и Конференц-центра будут работать 16 тысяч человек.
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