В Приморье одной хрестоматийной бедой станет меньше

Результат достигнут благодаря целенаправленной работе органов государственной власти Приморского края, в том числе Департамента дорожного хозяйства. Хотя работы предстоит еще немало.

Департамент дорожного хозяйства ведет работу по улучшению дорог в рамках четырех целевых программ. Одна федеральная – «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года». И три – краевые: «Дороги края (2007-2017 годы)»; «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» на 2008-2012 годы»; «Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае» на 2007-2012 годы». В рамках реализации последней программы только за прошедшие пять лет удалось в 3,5 раза уменьшить число аварий, значительно сократить количество пострадавших в ДТП.

Безопасность превыше всего

В рамках краевой целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае на 2007-2012 годы» только в прошлом, 2010 году, освоено 142 млн рублей, из которых 116 млн рублей получил Департамент дорожного хозяйства Приморского края. На эти средства он заключил 19 контрактов. Благодаря аукционной системе удалось сэкономить 609, 32 тыс. рублей.

- Установлено наружное освещение в п. Новый, селах Занадворовка, Барабаш, Спасское, Монастырище, Шумное, Новосысоевка и других поселениях. Восстановлено семь километров тротуаров. На 16 аварийных участках поставлены металлические дорожные ограждения протяженностью восемь километров, на что ушло 22 млн рублей. Еще 6 млн рублей потрачено на оборудование 10 автобусных остановок в Кавалеровском, Шкотовском, Партизанском районах и ЗАТО Фокино, - отчитался перед депутатами ЗС ПК директор Департамента дорожного хозяйства края Сергей ФИЛЬ.

Кроме того, на автомобильных дорогах Хабаровск-Владивосток-ст. Угольная и Хабаровск-Владивосток-Комарово-Заповедное обустроены 4 искусственные неровности в районе школ. На автомобильных дорогах Галенки-Новогеоргиевка, Кировка-ст.Шмаковка выполнены работы по расширению обочин. На трех участках были изменены параметры дороги и восстановлены пропускные трубы. Нанесена повторная разметка на протяжении 362 км, установлено 63 дорожных знака.

А в это время…

Часть средств получил Департамент здравоохранения администрации Приморского края. Для улучшения медицинской помощи пострадавшим в ДТП в 2010 году Приморская краевая клиническая больница №1 получила оборудование на 41,9 млн рублей. Медики приобрели два передвижных рентгенохирургических аппарата, четыре наркозно-дыхательных аппаратов, пять аппаратов для искусственной вентиляции легких, в том числе два – экспертного класса, восемь мониторов пациента.

В результате в сравнении с базовым показателем 2005 года в 2010 году количество погибших снизилось на 163 человека, раненых – на 573 человека, количество ДТП уменьшилось на 553 случая.

Депутаты ЗС ПК высоко оценили результаты выполнения программы и выразили намерение продолжить ее выполнение.

Дорожный ремонт

В рамках реализации краевой целевой программы «Дороги края (2007-2017 годы)» в прошлом году отремонтировано 154,07 км автомобильных дорог общего пользования на 67 км, осуществлен перевод гравийного типа покрытия в асфальтобетонное на дорогах краевого значения, проходящих по территории поселений. На этих дорогах отремонтировано 19 труб общей протяженностью 362,9 пог. м и 15 мостовых сооружения общей протяженностью 391,5 пог. м, нанесли разметку на 2 тыс. 922,4 км дорог общего пользования.

Закончены реконструкция, строительство и введены в эксплуатацию 16,3 км автомобильных дорог общего пользования и 72,8 пог. м мостов на них. Например, строители реконструировали 15,3 км на участке 20 – 35 км трассы «Уссурийск – Пограничный – Госграница». Отремонтирован 1 км на 119 км автомобильной дороги Дальнереченск – Ариадное в Приморском крае и 72,8 пог. м мостового перехода через протоку Мельничная.

Форум АТЭС на руку и автомобилистам

В рамках краевой целевой программы «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско – Тихоокеанском регионе» на 2008-2012 годы» в 2010 году специалисты развернули широкомасштабные работы по таким направлениям:

1. «Строительство мостового перехода через бухту Золотой Рог во Владивостоке на автомагистрали, связывающей федеральную автомобильную дорогу М-60 «Уссури» Хабаровск – Владивосток с островом Русский»;

2. «Строительство автомобильной дороги бухта Патрокл - мостовой переход через бухту Золотой Рог»;

3. «Реконструкция автомагистрали аэропорт Кневичи (г. Владивосток) – федеральная автомобильная дорога Хабаровск – Владивосток (М-60, «Уссури»)»;

4. «Строительство автомобильной дороги пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл»;

5. «Строительство подъездной автомобильной дороги к международному пассажирскому терминалу аэропорта Кневичи».

Большой объем работ был выполнен по строительству пилонов мостового перехода через бухту Золотой Рог. А на автомобильной дороге пос. Новый – полуостров Де - Фриз - Седанка - бухта Патрокл строители возводили низководный мост. Уже сооружены опоры временного моста. Кроме того, построено 18 опор основного моста. Более 10 млн м3 грунта разработано для устройства земляного полотна автомобильной дороги.

Планов наших громадье

На 2011 год составлен план. В рамках краевой целевой программы «Дороги края (2007-2017 годы)» департамент дорожного хозяйства Приморского края запланировал в 2011 году ввод объектов по таким ключевым направлениям, как «Раздольное - Хасан» и «Уссурийск – Пограничный – Госграница». Также перед департаментом стоят задачи по обеспечению ввода в эксплуатацию объектов саммита АТЭС в 2011 и 2012 годах – в рамках программы «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» на 2008 - 2012 годы».

В настоящее время на этих объектах работают более 3 тыс. человек. Это рабочие и специалисты Приморского края (2 тыс. человек), других регионов России (более 1 тыс. человек), иностранные граждане (более 200 человек).

В 2011 году на автомобильной дороге М-60 «Уссури» Хабаровск-Владивосток будут проводиться работы:

по реконструкции участка км 240-км 252, мостового перехода км 619(через реку Осиновка) и путепроводов км 258, км 273;

по строительству участков дороги - км 639+150-км 664 (обход г. Уссурийска), 672+650- км 681+400. Общий объем финансирования составит более 3,5 млрд рублей. Ввод участка планируется в ноябре 2011 года.

В 2011 году на автомобильной дороге М-60 «Уссури» Хабаровск-Владивосток будут проведены работы по реконструкции участка км 240 - км 252 и мостового перехода на 619 км через реку Осиновка и путепроводов - на км 258 – км 273 км.

Реконструируется автомобильная дорога Раздольное – Хасан на участках км 60 - км 66, и очень важно начать работы по реконструкции Нарвинского перевала с туннелем, чтобы сохранить краснокнижного леопарда. Проект уже разработан.

Проводится реконструкция автомобильной дороги Уссурийск – Пограничный – Госграница на участке км 51 – 72 км.

Также планируется ввод в эксплуатацию трех объектов:

- «Строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 0 – км 18+500 в Приморском крае» I пусковой комплекс км 0 – км 3.5;

- «Реконструкция автомобильной дороги Раздольное – Хасан на участке км 60 – км 66 в Приморском крае»;

-«Реконструкция автомобильной дороги Раздольное – Хасан на участке км 14 – км 23 в Приморском крае».

В 2011 году планируется выполнить на этих объектах работы более чем на 1,2 млрд руб.

В рамках подготовки к саммиту АТЭС Департамент дорожного хозяйства Приморского края выступает заказчиком 9 объектов дорожной инфраструктуры с общим объемом финансирования - 31 млрд рублей.

В том числе департамент дорожного хозяйства является заказчиком по строительству объектов двух мостов: мостового перехода через бухту Золотой Рог в городе Владивостоке на автомагистрали, связывающей федеральную автомобильную дорогу М-60 «Уссури» Хабаровск-Владивосток с островом Русский и низководного моста Де-Фриз – Седанка.

Генеральная подрядная организация моста через бухту «Золотой Рог» - ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания». Для выполнения строительно-монтажных работ также привлечены несколько субподрядных организаций. Строительно-монтажные работы по состоянию 01 марта 2011 года выполнены на 10,7 млрд руб., что составляет 59,9% от общей стоимости работ по данному объекту, которая составляет 17,6 млрд руб.

Второй мост – низководный мост (эстакада) Де-Фриз – Седанка, где тот же генеральный подрядчик – ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания». Генеральная проектная организация - ОАО «ГИПРОДОРНИИ». Стоимость строительства объекта оценена в 13,9 млрд рублей, из них средства федерального бюджета - 9,9 млрд рублей, остальные 3,9 млрд рублей – средства краевого бюджета.

- Мосты и дороги в Приморском крае – это, прежде всего, сооружения, от которых во многом зависит экономическое и социальное благополучие жителей Приморья, а также надежность обеспечения национальной безопасности России на Дальнем Востоке, - подчеркнул Сергей Филь. - В 2011 году работникам дорожной отрасли предстоит серьезная работа по реализации масштабных и вполне конкретных планов, вступающих в завершающую фазу. Очень важно, что все компании, задействованные в строительстве объектов саммита АТЭС – 2012 г., действовали согласованно, как единый организм для ускорения темпов строительства и повышения его качества. Уверен, что добросовестный труд, профессионализм, преданность делу и любовь к родному краю поможет нам справиться со всеми поставленными грандиозными задачами.

Хочу пожелать дорожникам, строителям крепкого здоровья, счастья, благополучия, а жителям Приморского края новых комфортных километров дорог и мостов!