Трудовые правоотношения станут прозрачными

Приморские следователи и Государственная инспекция труда подписали соглашение о порядке взаимодействия.

Гострудинспекция обязуется сообщать в следственное управление обо всех групповых несчастных случаях на производстве, о фактах невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий, а также оказывать помощь и содействие при производстве процессуальных проверок и расследовании уголовных дел данной категории.