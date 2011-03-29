Весеннему паводку противостоят 20 команд подрывников

Восточный военный округ сформировал команды саперов-подрывников, которые будут помогать специалистам МЧС, ГИМС и других служб в борьбе с паводками. Особое внимание уделяется ситуации на реках Лена, Амур, Зея, Уссури, Шилка и Селенга.

Кроме групп подрывников бороться с паводком поможет техника. Для работы на реках подготовили более 50 единиц автомобильной и специальной техники, половину из которых составляют плавающие транспортеры и катера. При необходимости предусмотрено применение авиации. Пока перечисленные соединения не участвуют в борьбе с паводками, однако готовы к этому.