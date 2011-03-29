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Превышений радиационного фона в крае не зафиксировано

29 Марта 2011, 19:37 | Приморье

Превышений радиационного фона в крае не зафиксировано. Об этом говорилось на специальном совещании руководителей органов исполнительной власти края, а также представителей Управления МЧС, УГМС, Роспотребнадзора и других учреждений, которое провел губернатор Сергей ДАРЬКИН по итогам штабных учений на случай негативного для Приморья развития событий на АЭС «Фукусима».

На совещании также был представлен прогноз направления ветра: движения воздушных масс от Японии в сторону Приморья не предвидится. «Мы сразу приняли все необходимые меры для защиты Приморского края, проработали все возможные варианты развития ситуации. У жителей нет поводов для паники», - подчеркнул губернатор Сергей Дарькин. «Расчеты направления движения ветра показывают, что воздушные массы из района, где расположена аварийная АЭС, уходят на северо-восток, минуя Курильские острова и полуостров Камчатку», – подтвердил руководитель Дальневосточного межрегионального территориального управления Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Александр ГАВРИЛОВ на совещании у полпреда ДВ округа.

По его словам, на Дальнем Востоке в оперативном режиме работают 76 пунктов наблюдения, еще 80 пунктов наблюдения на континентальной части Востока России ведут постоянный мониторинг радиационного фона.

По распоряжению краевого оперативного штаба, тренировки по развертыванию пунктов специальной обработки техники, а также пунктов санитарной обработки, пунктов выдачи средств индивидуальной защиты проведены во всех МО Приморья.

Так, в Дальнегорске санитарный пункт для обработки людей был развернут на базе «Бора». На промплощадке ЗАО «ГХК «Бор» был организован подвижной пункт радиационного контроля. В ходе учений были проведены проверка условно зараженного радиоактивной пылью транспорта, его последующая обработка (мытье специальными растворами) и контроль после обработки. На базе школы № 21 был развернут пункт выдачи средств индивидуальной защиты. В школе № 21 - тренировка учащихся, в ходе которой отрабатывались приемы защиты от химического или радиоактивного заражения.

В крае начала работать «горячая телефонная линия» по вопросам, связанным с аварийной ситуацией на АЭС Японии. Номер телефона для жителей края – 8 800-2000-122. Жители Владивостока могут также позвонить по короткому номеру - 38-86-52.

Кроме того, в главном управлении МЧС России по Приморскому краю продолжает круглосуточно работать «Телефон доверия». По номеру 39-99-99, вы можете задать все вопросы, получить консультацию специалистов, а также обратиться за помощью.

Автор: Татьяна Курочкина
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