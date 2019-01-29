Инициатива Минюста ударит по некоммерческим общественным организациям

Поправки к закону об НКО могут еще больше ограничить права российских граждан



Минюст разработал поправки к закону «Об общественных объединениях». Речь идет об обязательной регистрации не имеющих юридического лица некоммерческих объединений (НКО). При вступлении нововведения в законную силу, все НКО, которые не включены в новый реестр, будут лишены прав общественных объединений. Запрет распространится в том числе на использование наименования организации, проведение митингов и собраний, а также, распространение информации о своей деятельности. Эксперты считают, что все это может крайне негативно отразиться на россиянах, имеющих активную гражданскую позицию, сообщает газета «Золотой Рог».



Уведомление о новой разработке законопроекта регулировании деятельности общественных объединений было опубликовано на сайте Министерства юстиций еще до Нового года, 25 декабря. Свою инициативу ведомство объясняет «отсутствием актуальных систематизированных сведений об общественных объединениях, не являющихся юрлицами» — в том числе о полном наименовании, руководителях и месте нахождения организации. Очередное «закручивание гаек» эксперты связывают с рядом судопроизводств, касающихся попыток запрета деятельностей нескольких некоммерческих объединений, которые официально нигде не были зарегистрированы.



Ранее Верховный суд уже разъясняя порядок и процедуру ликвидации таких объединений, подчеркивая, что Минюст не вправе подавать административный иск о запрете деятельности общественной группы, если ее руководитель не подал уведомление о начале ее деятельности.



В Минюсте считают, что поправки к закону «Об общественных объединениях» поставят незарегистрированные НКО на госконтроль, что, в случае необходимости, облегчит процедуру подачи заявлений в суд «о возмещении причиненного вреда в рамках гражданского судопроизводства» и «о запрете деятельности» таких объединений.



Президент ассоциации «БКФЭРРАРИ» (Бизнес Клуб Финансового Экономического Роста Разумных Инвестиций» Сергей ВИШНЕВСКИЙ уверен, что инициатива Минюста может существенно подорвать общественно-гражданскую позицию россиян:



«В России в целом, и в Приморье в частности, существует огромное количество НКО, когда определенная группа лиц объединяется с целью отстаивания определенного и очень важного для гражданского общества вопроса. Как правило, такие группы создают представители социально незащищенных слоев населения: пенсионеры, инвалиды, ветераны, дети-сироты и так далее. Вот для них официальная регистрация становится просто невозможной, так как процедура эта трудоемкая, недешевая, требующая специальных знаний или денежных ресурсов. Несмотря на то, что такие организации нигде не зарегистрированы, их члены с успехом осуществляют полезную гражданскую деятельность, и новые поправки могут полностью разрушить конструкцию их работы. То есть, Минюст ставит под угрозу само существование таких организаций. Например, те же пенсионеры, имеющие свободное время и активную гражданскую позицию, но не имеющие достаточных знаний и денег, не смогут адаптироваться под новые условия. В целом я, как и мои коллеги, уверен, что все предпринимаемые правительством меры, направлены на ужесточение регулирования НКО как «третьего сектора в целях увеличения сбора налогов. Складывается устойчивое впечатление, что те люди, которые пишут эти законы, не заинтересованы в развитии гражданского общества».



Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.