Тысячный коллектив работников "Восток-1" обратился к гендиректору ВГТРК

А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня грабят или не по закону? Да мне все равно!



«Незнайка на Луне», Н.Носов, 1964 год

Тысячный коллектив работников Акционерного Общества «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» обращается к генеральному директору ВГТРК Олегу Добродееву с требованием провести служебное расследование по фактам недостоверной информации в сюжете о «Рыболовецком колхозе «Восток–1», который 19 января 2019 года вышел в эфире программы «Дежурная Часть». Название сюжета «Кто помогал крабовому королю вести бизнес». Согласно титрам его подготовил корреспондент ВГТРК Павел Брыкин.



Коллектив компании обращается к руководителю крупнейшего телевизионного холдинга России Олегу Добродееву и настаивает на том, чтобы он лично дал этическую оценку действиям журналистов, работавших во Владивостоке, которые вели себя провокационно и развязно при съемках видеоматериалов возле офиса предприятия «Восток-1» и места проживания члена совета директоров компании Александра Передни.



Уважаемый Олег Борисович!



С уважением относимся к профессиональной деятельности многочисленного коллектива журналистов ВГТРК, которые каждый день честно и добросовестно выполняют свои служебные обязанности. Труд журналиста - это всегда важная и социально ответственная работа. В нашей компании также есть сплоченный трудовой коллектив, который каждый день, находясь в море, с риском для жизни, занимается промыслом и переработкой глубоководных биоресурсов крабов и макрурусов, а также обычных видов рыб на глубинах до 2500 метров.



Наш коллектив насчитывает одну тысячу только моряков, не считая членов их семей, но нашу деятельность сопровождает работа смежных отраслей, а это коллективы партнеров по маркетингу, судоремонту, снабжению для флота, поставщики топлива и других материалов, те, кому мы даём работу, и это уже десятки тысяч работающих и членов их семей.



Создавая рабочие места на предприятии и в смежных отраслях, компания выполняет приоритетную государственную задачу – закрепление населения на Дальнем Востоке России.



И сюжет Брыкина произвёл крайне негативное впечатление, учитывая откровенные домыслы с желанием представить обычный дачный домик «дворцом крабового короля», а подержанную «Тойоту», как автомашину класса «люкс». Это откровенное порочение члена совета директоров Передня А.А. и председателя совета директоров Шегнагаева В.Х., которым приписывается несуществующий негатив. Брыкин позволил себе совершенно недопустимое высказывание по отношению к заместителю генерального директора по экономической безопасности Уткину А.О.



Всё это вызвало огромное возмущение коллег по рыбной отрасли и особенно коллективов судовых экипажей.



Наши моряки работают в море, но суда обеспечены современной аппаратурой, и она позволяет получать свежую информацию всех телеканалов, включая и новости вашего канала, которые потом выкладываются в интернет.



И сюжет крабовой тематики от 19 января, не оставил коллектив и руководство компании безучастными. Для нас появление таких «журналистских расследований» прямое оскорбление и попытка унижения нашего человеческого достоинства. Рассматриваем это как информационную дискриминацию нашей компании, и отрасли в целом.



Наша гражданская позиция обязывает нас выступить в СМИ и дать официальное опровержение вашей телевизионной «истории», которая представила колхоз как отъявленного контрабандиста и браконьера.



Прежде чем публиковать сведения о компании, нужно было изучить факты и результаты ее деятельности, историю становления и развития предприятия АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1».



Но этого сделано не было, чем нарушена журналистская этика - подавать в эфир только тщательно проверенный и достоверный материал. Всё было сделано с наскока, с сопровождением действий как в плохом детективе, с подтасовкой и искажением фактов.



Вот так, к сожалению, работает группа Брыкина и вам нужно это знать, и следует выяснить от кого был получен карт-бланш на такие действия, не красящие работника уважаемого телеканала.



Повторяем, мы получили массу возмущённых откликов от работников отрасли, знающих нашу компанию, и особенно от работников нашего флота.



Тем более что на фоне, начавшейся еще в декабре 2018 года телевизионной дискриминации рыбной отрасли со стороны вашей канала, 18 января мы дали развернутую информацию по деятельности и достижениям компании (публикация «Рыбный бизнес отвечает цифрами и фактами» )



И факты, изложенные в этой статье и опровергающие домыслы работников вашего канала, подстегнули Брыкина и тех, кто им руководит, к явно провокационным действиям в поисках негатива, чтобы оправдать ранее допущенную ложь по отношению к нашей компании. Они придумали историю, которая отличается откровенной подтасовкой фактов.



При этом они работали крайне грязно, подстерегая наших сотрудников, выслеживая их местонахождение, искажая факты и преподнося всё в нужной им интерпретации, совершили действия, которым еще необходимо дать оценку с точки зрения уголовного законодательства.



Уважаемый Олег Борисович!



Мы желаем, чтобы именно у вас лично, сложилось реальное мнение о нашей компании как о предприятии, которое разумно расходует получаемые средства от освоения биоресурсов на развитие компании, благосостояние работников и государства, в виде налоговых отчислений и участия в государственной программе, и для этого кратко поясним следующие основные факты, характеризующие компанию.



АО «Восток-1» не конкурирует ни с одной компанией в России на рынке королевских крабов, мы просто не имеем доли квот на этих повышенной ценности крабов.



Наша специализация промысел глубоководных крабов, самых дешевых среди всех крабов, добываемых в России в промышленных масштабах. Наши руководители никак не тянут на титул «крабовые короли», придуманный вашими работниками, да и в объёмах продаж компании доходы от рыбы превышают выручку от реализации глубоководных крабов.



У нас, как и всех рыбаков, в результате несовершенства Таможенного Законодательств имеются разногласия с фискальными органами по декларации стоимости продукции. Но они, решаются в судах цивилизовано и в правовом русле, суд принимает окончательное решение по издержкам действующего законодательства.



Но эти обычные и типичные для рыбной промышленности дела не относятся к контрабанде, как сказано в сюжете, и тем более нет уголовного дела возбужденного по контрабанде камчатского краба в КНР.



Это не просто ошибка журналиста, это намеренное искажение фактов, а точнее, распространение информации, которая является недостоверной. Недостоверной является и информация о том, что Александр Передня - «крабовый миллиардер».



В то же время, тема, которая легла в основу сюжета, а это добыча биоресурсов заслуживает объективного и тщательного журналистского расследования или иной формы публицистических материалов. Ваши коллеги снимали прекрасные фильмы, например, фильм «Люди воды», который рассказывает, как сложно работать в море, и какой тяжкий труд стоит за продукцией из рыбы, которую россияне покупают в магазинах.



Однако нельзя назвать сенсацией наличие у члена совета директоров компании внедорожника «Тойота Лэнд Крузер Прадо», стоимостью чуть более миллиона рублей. Ведь точно такой автомобиль, включая цвет, сегодня есть на балансе приморского отделения ВГТРК, и на нём ваши корреспонденты выезжают на съемки.



Но апогеем работы съемочной группы стало прямое оскорбление нашего заместителя генерального директора по экономической безопасности Андрея Олеговича Уткина. В прошлом полковника юстиции, который ушел с государственной службы в качестве первого заместителя руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю по выслуге лет. Андрей Олегович курировал и проводил расследования особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики). В настоящее время на рыбацкие компании, в соответствии с изменениями в законе «О транспортной безопасности» государством возложены дополнительные несвойственные ранее отрасли задачи, и здесь нам нужны специалисты, способные их решать. Андрей Олегович - профессионал высокого класса в этом направлении.



Корреспондент Павел Брыкин, не имея никаких на это оснований, в грубой и провокационной форме обвинил Андрея Уткина в крышевании крабового бизнеса и коррупции. Цитата из сюжета «У нас есть информация, что, будучи на посту первого заместителя руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю, вы оказывали активное покровительство компании «Восток-1», препятствовали расследованию уголовных дел по контрабанде крабов в Китайскую Народную Республику».



Обвинения в коррупции - это уже не просто журналистский прием для нагнетания эмоционального фона. Это обвинения нашего сотрудника и гражданина России в совершении преступления. Поэтому считаем, что вы, как руководитель, должны от лица канала, в соответствии с законом о СМИ, опровергнуть сведения, не соответствующие действительности, а корреспондент Павел Брыкин должен принести свои извинения.



Уважаемый Олег Борисович!



Пример нашей компании наглядно демонстрирует тренд информирования общества о процессах в рыбной отрасли.



Вы - руководитель государственного холдинга, от работы ваших журналистов зависит состояние российского гражданского общества. Уверены, что вы заметили, что на ВГТРК и других федеральных каналах идет сознательное размещение отрицательной информации о работе целого ряда предприятий и отрасли в целом. Все это может свидетельствовать о коррупционных проявлениях отдельных журналистов и редакторов.



Считаем, что размещение негативной и недостоверной информации о группе лиц, являющихся участниками оборота долей квот, может использоваться для перераспределения прав на вылов в пользу заинтересованных в этом лиц, что принесет им материальную выгоду. И такая логика имеет место, учитывая ажиотаж об отмене исторического принципа распределения биоресурсов, который длительное время обсуждается в прессе.



Учитывая, что у вас есть приложение к вашему внутреннему антикоррупционному приказу от 23.03.2015 г., просим вас назначить служебное расследование на предмет выявления коррупции среди сотрудников ВГТРК, имеющих отношение к съемкам и выходу этого сюжета в эфир.



Для полноты понимая ситуации, сообщаем Вам следующее.



Учитывая успехи рыбной отрасли в последние годы, определенные люди, имеющие значительные финансы и приближенные к власти, стремятся устроить передел в рыбной отрасли, и фактически осуществить рейдерский захват биологических ресурсов, разорив многие давно работающие рыбопромышленные компании, при этом действия свои они пытаются легализовать путем изменения действующего законодательства, переработка которого проводится в полном секрете от общественности.



Но понимая противоправность, безнравственность совершаемых действий и будущие протестные настроения людей, работающих в отрасли, для обеления себя в глазах общественности, был применен давно известный и крайне грязный способ – облить всех грязью, дискредитировать, оклеветать, представить врагами и бандитами, что мы сейчас и наблюдаем.



К сожалению, возглавляемый вами медиахолдинг стал инструментом в руках этих нечистоплотных людей, которые нашли столь же нечистоплотных сотрудников медиахолдинга ВГТРК, и это подтверждают неопровержимые факты на примере действий против нашей компании.



Мы всегда готовы сотрудничать с журналистами ВГТРК на тему освещения работы отрасли, только по-честному и правдиво. Мы готовы брать журналистов на суда, давать комментарии. Надеемся, что вместе с вами мы разберемся в этой непростой ситуации, и продолжим сотрудничество для построения в России общества, в котором всегда будет иметь приоритет свобода слова и уважение предпринимательства.





СПРАВКА:



Начиная с 2016 года по 2018 годы, три года подряд, согласно рейтинга департамента рыбного хозяйства Приморского края, РК «Восток-1» занимает ПЕРВОЕ место среди предприятий рыбного хозяйства Приморья.



Причём, если в 2016 году мы поделили первое место, набрав по 30 баллов, то в 2017 году и 2018 годах опережали второе место уже уверенно на треть баллов. Основными показателями при оценке деятельности предприятий были производство, заработная плата и налоговая отдача.



Данные за 2018 год



Выпущено товарной продукции на сумму 3,8 миллиарда рублей, прибыль составила 550 миллионов рублей. Средняя заработная плата на уровне 150 тысяч рублей в месяц, и этот показатель постоянно увеличивается.



За десять лет действия исторического принципа приобретено 12 промысловых судов, приспособленных для глубоководного промысла, и для этого же промысла реконструировано 4 старых судна. В одну только реконструкцию под глубоководный промысел одного судна вкладывается в среднем 1,5 миллионов долларов.



И соответственно, число рабочих мест выросло с 200 до 1000, и это высококвалифицированные специалисты, освоившие работу нового для России глубоководном промысле до глубин 2500 метров.



Отчисления в бюджет по всем видам фискальных сборов составляют порядка 600 миллионов рублей в год.



РК «Восток-1» - первое и пока единственное предприятие в России, за 16 лет освоившее перспективный для страны глубоководный промысел.



Это направление имеет огромный потенциал для Российской Федерации, так как акватории с большими глубинами на несколько порядков превышают акватории шельфа и обладают гораздо более мощными запасами биоресурсов.



Имеем неплохой экспериментальный результат, о чём и говорят показатели работы. Со временем имеется возможность привлечь большую часть российского флота. Учитывая высочайшую концентрацию биоресурсов глубоководных видов, промысловый эффект будет значительным, причем снизится пресс на шельфовые биоресурсы.



Наше предприятие является единственным участником от промышленности в государственной программе «Глубоководный пояс дальневосточных морей России». Приморский край, таким образом, получил приоритет для этого совершенного нового в стране направления рыбной промышленности.



Пример нашей компании отмечают и за рубежом: информационные средства США настойчиво предлагают рыбацкому сообществу своей страны начать перенимать опыт РК «Восток-1» по глубоководному промыслу. Но все это очень дорого и незнакомо, нужны специалисты, которых выпестовал РК «Восток-1».



Статья о результатах деятельности нашей компании была опубликована 18 января 2019 года на FISHNEWS. Это действительно выдающийся результат деятельности компании и каждое слово статьи подтверждается документально.



Результат деятельности предприятия оценен в своих рейтингах руководством Приморского края.



Федеральное агентством по рыболовству оказало большое доверие, введя компанию единственным участником от промышленности в стратегическую программу России по глубоководному промыслу.



Ими оценен труд и негативно упомянутых на вашем канале членов совета директоров, оба удостоены звания «Почетные работники рыбного хозяйства России».



И учитывая, что на фоне статьи 18 января «Рыбный бизнес отвечает цифрами и фактами» «разоблачения» «честного» детектива Эдуарда Петрова по отношению к нашему предприятию выглядят как откровенно придуманный материал и его работникам нужно было немедленно приступить к провокационным действиям по отношению к нашим сотрудникам по поискам несуществующего негатива, чтобы оправдаться за предыдущий материал. Это поспешно попытался сделать в своём сюжете Брыкин. Подгоняла и ситуация проведения Общественного совета, который состоится 28 января, где будут слушаться и вопросы по действиям телеканалов.



Данное обращение опубликовано в «Фишньюс», так как экспертный информационный орган - Медиахолдинг «Фишньюс» согласился выступать нашим представителем перед средствами массовой информации

В ожидании вашего публичного ответа.



От имени коллектива и работников отрасли,



Генеральный директор Александр Сайфулин.