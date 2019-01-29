Ненастоящий полковник

В Большом Камне горожане, недовольные деятельностью правоохранительных органов, вышли на митинг протеста

Жители города Большой Камень Шкотовского района не доверяют сотрудникам отдела полиции МВД России «Большекаменский» и его руководителю, полковнику полиции Анатолию КОВАЛЬЧУКУ. Свое негативное отношение к работе местных представителей правоохранительных органов граждане высказали на митинге, состоявшемся в минувшую субботу, 26 января, около Дворца культуры.

В Приморье подобная акция протеста проводилась впервые. На санкционированное мероприятие пришло около 200 активистов. Для города с населением без малого 40 тысяч человек, это капля в море. Митинг был бы более многочисленным, если бы не холодная ветреная погода, а также отсутствие информации в городской газете «ЗАТО» о его проведении.

Речка Сахарная нуждается в очистке

Организатор массового собрания, депутат Думы города Владимир КОВАЛЕНКО, понадеялся на социальные сети в Интернете, и совершенно напрасно. Как рассказали корреспонденту «Золотого Рога» участники акции, жители городского округа Большой Камень по-прежнему доверяют только печатному слову. Поэтому объявление в социальных сетях «всемирной паутины» о предстоящем митинге осталось практически незамеченным.

Зато на него своеобразно отреагировали оппоненты неравнодушного депутата. В своем боевом листке «БК Бизнес», увидевшем свет 24 января, в заметке «Депутаты против», таинственный автор, не пожелавший себя обозначить, безосновательно назвал народного избранника Коваленко «известным провокатором» и еще «псом, которому наступили на хвост». После такого публичного оскорбления Владимиру Дмитриевичу, уважаемому в городе человеку, бывшему офицеру милиции, ничего не остается, как обратиться с иском в суд за защитой своей чести и достоинства. И в данной ситуации ответчиком будет редакция издания «БК Бизнес», поскольку имя обидчика осталось в тени…

В регламенте митинга было два вопроса. Первый - «привлечение внимания к криминальной обстановке, сложившейся на территории городского округа Большой Камень, а также к бездействию (противоправным действиям) со стороны сотрудников правоохранительных органов в отношении юридических и физических лиц». Второй вопрос - «о сохранении биоразнообразия Уссурийского залива в связи со строительством судоверфи «Судостроительного комплекса «Звезда» и предполагаемом дноуглублении». Он, кстати, не вызвал накала страстей у участников акции, в отличие от первого вопроса. Граждане не возражали против будущей судоверфи, понимая, что это новые рабочие места и перспектива развития города. Но они единодушно согласились, что зловонная речка Сахарная, в которую много лет сбрасывает свои нечистоты колония № 29 ГУФСИН по Приморскому краю, нуждается в срочной очистке, так как прямиком течет в нерестовую речку Петровка, а та – в Уссурийский залив. Налицо - грубейшее нарушение природоохранного законодательства. Только межрайонная природоохранная прокуратура этого не видит.

Для ликвидации неочищенных городских стоков необходима модернизация существующих очистных сооружений и строительство новых. Но, поскольку программы по сохранению биоразнообразия Уссурийского залива нет, то когда появятся новые очистные, и будут ли модернизированы старые, неизвестно. На этом экологическая тема была исчерпана.

Ставки есть, людей нет





Жаркое обсуждение криминальной обстановки в Большом Камне разогрело морозный январский воздух. Ораторы без оглядки на полисменов, снимавших митинг на видеокамеру, рассказывали о наболевшем, под одобрительные выкрики горожан. И даже аплодисменты.

По словам Владимира Коваленко, в последнее время Большой камень в сводках происшествий стал, пожалуй, самым упоминаемым городом в Приморье. Впереди только Владивосток, что обусловлено большей численностью населения краевого центра.

- У нас то и дело происходят резонансные убийства, грабежи и разбойные нападения. Увеличилось количество ДТП со смертельным исходом. Совершаются преступления в отношении имущества граждан, едва ли не ежедневно портятся и угоняются автомобили. При этом сотрудников полиции на улицах города не видно. Ко мне, как к депутату, обращается много людей, и все они чувствуют себя не защищенными. Кроме того, будучи пенсионером МВД, я общаюсь с такими же ветеранами правоохранительных органов, а также с действующими сотрудниками полиции. Наш город небольшой, здесь о каждом человеке все известно. Даже если он что-то хочет скрыть. По мнению моих коллег, за все годы работы отдела милиции, затем полиции «Большекаменский», такого отвратительного морально-психологического климата никто не помнит. Люди признаются, что устали от безграмотного руководителя, создавшего невыносимые условия работы, - рассказал присутствующим Владимир Коваленко.

Депутат убежден, что резкое ухудшение криминальной обстановки в Большом Камне произошло из-за некомплекта личного состава в местном отделе полиции. Ставки есть, а кадров нет. Профессионалы увольняются, несмотря на стабильную, выше среднего, заработную плату и социальные гарантии. Люди не желают работать под началом полковника полиции Ковальчука.

- За прошедший 2018 год в зоне деятельности межрайонного отдела МВД России «Большекаменский», при общем снижении зарегистрированных преступлений, увеличилось количество преступлений против личности. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - на 90 процентов. В 2017 году зарегистрировано 10 случаев, в прошлом – 19. Такая же ситуация с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, со смертельным исходом. Если в позапрошлом году был всего один подобный случай, то в прошлом – уже четыре. На 175 процентов возросло количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружиях. В 2017 зарегистрировано 4 случая, в 2018 – 11. При этом растет количество приостановленных уголовных дел якобы из-за отсутствия подозреваемого или обвиняемого. Указанная тенденция наблюдается как по делам, по которым обязательно предварительное следствие, так и по делам, где такое следствие необязательно. Иными словами, в Большом Камне злоумышленникам созданы широкие возможности для реализации преступных замыслов с возможностью избежать уголовной ответственности. Что касается господина Ковальчука, то он, как начальник отдела полиции, вместо того, чтобы направить свое подразделение в нужное русло, встал на защиту интересов и бизнеса бывших руководителей города, исполняя их пожелания, - убежден депутат Коваленко, бывший сотрудник милиции, не растерявший чести офицера.

Кому нужен этот беспредел?

С ним солидарен заместитель директора по строительству ООО «Андезит-ДВ», Николай БОЛОТСКИХ, строитель с 40-летним стажем. Он рассказал о давлении силовых структур на местный бизнес, в частности, на его компанию.

- В прошлом году правоохранительные органы устроили беспредел в нашем офисе. Прибежали с автоматами, как будто наши сотрудники – вооружены до зубов. Половину народа задержали, забрали документацию и компьютеры. Нашу сотрудницу раздели и обыскали. На каком основании? Довели женщину до слез. Это унизительно. После чего работа компании была парализована. А у нас контракты на строительство, у нас сроки. Мы понесли большие убытки. Конечно, мы постарались выполнить контракты. Недавно подобная картина была в здании администрации Шкотовского района. Если кто-то кого-то подозревает, то можно спокойно, в присутствии следователя, изъять документацию, компьютеры и провести расследование. Если мы виноваты, пусть нас накажут. Нас целый год таскали на допросы, устраивали обыски на квартирах, а в декабре 2018 года уголовное дело закрыли. Они не могли ничего доказать! Следствие не нашло у нас криминал. И кому были нужны эти маски-шоу? Мне непонятны такие действия наших правоохранительных органов. Пусть они лучше наведут порядок на улицах, чем бегать с автоматами по администрации города Большой Камень. Вызвать спецназ – это большие деньги. Это деньги налогоплательщиков. Это беспредел, - возмущался Николай Михайлович, поддержанный одобрительными репликами земляков.

И это не единственный наезд местных правоохранителей на большекаменских предпринимателей.

В декабре 2016 года сотрудники отдела полиции «Большекаменский» изъяли около 300 ящиков сока, а также компонентов и материалов, необходимых для его производства, на предприятии ООО «Жемчужина Приморья», выпускавшего безалкогольные напитки. По словам полицейских, изъятие проводилось по личному распоряжению полковника полиции Ковальчука, якобы в рамках операции по выявлению подпольного производства спиртного. Между тем, «Жемчужина Приморья» работала легально, платила все налоги, а многочисленные экспертизы изъятой продукции показали ее безопасность для жизни и здоровья человека. То есть, события преступления здесь не было.

Со дня налета полицейских прошло больше двух лет, но уголовное дело, которым Ковальчук грозил Аташу ИСМАИЛОВУ, хозяину предприятия, так и не было возбуждено. Все это время изъятая продукция находилась в металлическом гараже, без надлежащих условий хранения. И теперь сок, действительно, пить нельзя. Разве что выбросить на помойку. Бизнесмен понес большие убытки. Что касается «Жемчужины Приморья», то господин Исмаилов закрыл предприятие, чтобы лишний раз не возбуждать аппетит господина Ковальчука. В своем заявлении в компетентные органы Исмаилов указал, что набег полисменов – это реакция силовиков на его отказ спонсировать начальника полиции.

Коренной житель Большого Камня Амалия СИНЦОВА рассказала о своих непростых взаимоотношениях с местными полицейскими.

- Я здесь родилась и выросла, и мне хочется жить и работать в спокойном городе. Чтобы я могла ходить по улицам, и меня никто не трогал, не обижал. Как у каждого жителя нашей страны у меня есть право на отдых. Но кто будет защищать мое конституционное право? У меня молодые соседи, которые очень любят слушать музыку в 3-4 часа ночи. Разговаривать с ними бесполезно. Я неоднократно звонила в полицию, а мне отвечали, что у них всего один наряд от Подъяпольска до Романовки. Потому что некому работать, А у нас что, нет людей, которые хотели работать в полиции за хорошую зарплату, за льготы? Это как? Вы называетесь правоохранительные органы. Тогда защищайте наши права. Наверное, все сталкиваются с круглосуточными магазинами, которые торгуют спиртными напитками ночью. Все знают, что они продают алкоголь после 22 часов, и наша полиция знает об этом. Тем не менее, вечером страшно пройти мимо этих магазинов. Потому что страшно. Там такие непонятные столпотворения пьяных людей! Там постоянные крики, драки, машины, которые подъезжают якобы за хлебом в 3-4 часа ночи. И музыка, которая орет. Но полиция абсолютно ничего не делает. Я понимаю, что у них не хватает сотрудников. Но, если бы такой магазин находился под окнами начальника полиции, то эта проблема, наверное, решилась бы за пять минут. Мы же мучаемся уже несколько лет. А воз и ныне там. Отсюда и преступность в городе. Если наши правоохранители не соблюдают законы, то что тогда говорить о людях? - такой недвусмысленный вывод сделала Амалия Синцова после общения с сотрудниками отдела полиции «Большекаменский».

Преступления без наказаний

С Владимиром Коваленко, Николаем Болотских и другими жителями Большого Камня, выступавшими на митинге, невозможно не согласиться. К примеру, в Большом Камне уже несколько месяцев орудует пенсионер-маньяк, прокалывающий по ночам колеса автомобилей, припаркованных на придомовых территориях. Фамилия злоумышленника известна, есть даже видеозапись его злодеяний, на которой отчетливо видна физиономия «мстителя». Есть заявления в полицию граждан, чьи авто пострадали от рук этого безумца. Но он почему-то до сих пор не понес ответственности за свои хулиганские поступки...

До сих пор не возбуждено уголовное дело по факту нанесения многомиллионного ущерба бюджету города при строительстве детского сада на 280 мест на улице Гагарина. В декабре 2014 года аукцион на строительство первой очереди этого объекта выиграло ООО «Интерстрой-ДВ» за 79 млн 500 тысяч рублей при начальной цене 100 млн 500 тысяч рублей. Из 79,5 млн строители освоили чуть больше 36 млн рублей.





Данный детский сад – один из 400, которые должны были построить в России в рамках майских указов, подписанных Владимиром Путиным еще в 2012 году, в день его вступления в должность президента России. Прошли годы, но дошкольное учреждение до сих пор не сдано в эксплуатацию.

Сегодня его достройкой занимаются специалисты ООО «Андезит-ДВ», построившие детский сад в Шкотовском районе менее чем за год...

Несколько лет назад в Большом Камне убили местного предпринимателя Михаила КОСЫХ, занимавшегося марикультурой. Его застрелили утром на стоянке, когда он пришел за своим автомобилем. Это преступление до сих пор не раскрыто, хотя в городе, пожалуй, только школьники не знают, кому была выгодна его смерть.

Также не раскрыто убийство молодой девушки, совершенное в конце 2018 года. На днях в Большом Камне зарегистрированы еще одно убийство и ДТП со смертельным исходом. Пьяный 24-летний водитель автомобиля Toyota Caldina на большой скорости наехал на 33-летнего мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе около завода «Звезда». Пострадавший скончался на месте.

По словам горожан, они перестали замечать в городе наряды патрульно-постовой службы, а на дорогах - инспекторов ДПС. Отсюда - хулиганы в подворотнях и «шумахеры» на городских трассах и, как следствие, рост преступности и ДТП.

- Откуда взяться «гаишникам», если инспектора ДПС охраняют задержанных в изоляторе временного содержания. Потому что в полиции некому работать. А молодые полицейские боятся ночью ходить по городу, - так объяснили корреспонденту «Золотого Рога» отсутствие представителей закона на улицах и автомагистралях Большого Камня.

Заплатить забыл

Также не привлечен к какой-либо ответственности бывший глава администрации ГО Большой Камень Вячеслав МОСКАЕВ, вопреки закону, объединивший своим распоряжением два земельных участка на побережье Уссурийского залива. Хотя по иску прокуратуры решение Шкотовского районного суда о неправомерности приобретения этих участков вступило в силу еще в июле 2016 года. Кстати, он же в свое время безосновательно выделил муниципальную двухкомнатную квартиру начальнику межмуниципального отдела полиции «Большекаменский» Анатолию Ковальчуку.

Скандальной жилплощадью заинтересовались органы прокуратуры, расценив этот щедрый жест как взятку в особо крупном размере, полученную высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов от администрации городского округа. В октябре 2017 года решением Шкотовского районного суда Приморского края предоставление господину Ковальчуку жилого помещения администрацией ГО Большой Камень признано незаконным. После чего он был вынужден освободить муниципальную квартиру.

Для полковника полиции Ковальчука это был удар ниже пояса, как и для всей правоохранительной системы. В России это единственный случай, когда полицейского такого уровня выставили из квартиры по решению суда. Кроме того, приказом врио начальника УМВД России по Приморскому краю, Ковальчук А.Е. был предупрежден о неполном служебном соответствии. И это еще не все!

Когда вскрылась история с муниципальной жилплощадью, прокурор Приморского края Сергей БЕССЧАСНЫЙ, теперь уже бывший, потребовал от начальника УМВД России по Приморскому краю Николая АФАНАСЬЕВА «рассмотреть вопрос о применении к начальнику МО МВД России «Большекаменский» Ковальчуку А.Е. меры юридической ответственности в виде увольнения в связи с утратой доверия». Цитата дословная. Копия Представления за подписью Сергея Бессчасного есть в распоряжении редакции «Золотого Рога».

Судя по всему, генерал-майор полиции Афанасьев не «услышал» требование краевого прокурора. Или «забыл» его выполнить. Поэтому полковник полиции Ковальчук все еще на своем рабочем месте. Между тем, судя по дате и штампу на документе, Представление прокурора было доставлено в УМВД России по Приморскому краю еще 15 мая 2017 года. Не исключено, что новый прокурор Приморского края напомнит генерал-майору о требовании предшественника.

Кстати, как стало известно «Золотому Рогу», полковника полиции Ковальчука разыскивают судебные приставы. Он задолжал… 300 рублей. На официальном сайте ФССП России еще 26 января он числился в качестве должника, не уплатившего госпошлину, присужденную судом. О каком правопорядке в городе Большой Камень можно говорить, если здешний начальник отдела внутренних дел не соблюдает закон?

Яблоко от яблони…

26 января в 19 часов 20 минут сотрудниками краевой Госавтоинспекции, проводившими плановый рейд на территории ГО Большой Камень, был задержан автомобиль «Тойота Краун» белого цвета, госномер Е 001 ТУ 28. Во время проверки документов инспекторам показалось неадекватным поведение водителя авто. Они предложили ему пройти медицинское освидетельствование. На что мужчина ответил отказом. После чего был составлен протокол задержания транспортного средства, а «Краун» помещен на штрафстоянку. При составлении протокола водитель «Крауна» сказал, что он – сотрудник органов внутренних дел. Каково же было удивление инспекторов, когда они узнали, что водитель «Крауна» - сын начальника МО МВД России «Большекаменский». В этот же вечер информация о случившемся стала известна дежурному ФСБ по Приморскому краю. Но на этом история не закончилась.

По странному стечению обстоятельств, через пару часов после задержания Евгения Ковальчука, группу инспекторов краевой Госавтоинспекции, работавших на территории ГО Большой Камень, срочно откомандировали в город Артем. Хотя у них была забронирована гостиница в Большом Камне еще на сутки.

В публикации использованы фото автора, а также предоставленные участниками акции.

КСТАТИ

Все те же лица…

Данная публикация - не первый материал в СМИ, посвященный Анатолию КОВАЛЬЧУКУ. Еще в августе 2009 года газета «Амурская правда» опубликовала статью «Шериф всея района», о том, как в городке Ерофей Павлович Сковородинского района местные «милиционеры работают криминальными методами».

На тот момент начальником здешнего отделения милиции был бывший военный Анатолий Ковальчук, назначенный на эту должность в 1995 году. И, как утверждали журналисты «Амурской правды», «новоиспеченный руководитель начал свою карьеру не с борьбы с преступностью, а с поисков дополнительных заработков. Железнодорожники, предприниматели, лесники, строители попали под пристальное внимание главного милиционера поселка.». Где-то мы уже это слышали…