Глава Владивостока проверит себя на "Тотальном диктанте"

Диктовать текст участникам во Владивостоке будет его автор – известная российская писательница Гузель Яхина.

Глава Владивостока поздравил горожан с победой Владивостока в конкурсе за звание столицы «Тотального диктанта – 2018». Виталий Веркеенко рассказал о том, что лично примет участие во всемирной акции и призвал горожан присоединяться, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморского края.

Владивосток стал главной площадкой важнейшей образовательной акции. Результаты конкурса, в котором участвовали 16 российских городов, были озвучены накануне, 27 января, в Новосибирске. Тотальный диктант-2018 пройдет 14 апреля на нескольких городских площадках, в этом году их станет больше: к участию во всемирной акции присоединятся Приморский океанариум и Президентское Нахимовское военно-морское училище.

Глава Владивостока Виталий Веркеенко поздравил горожан с победой в конкурсе, добавив, что намерен лично принять участие в проверке знаний русского языка.

«В первую очередь хочу поблагодарить владивостокцев за активность. Именно благодаря вам мы получили право стать главной площадкой важнейшей образовательной акции, объединяющей людей, говорящих на русском языке, по всему миру. «Тотальный диктант» призван не только повысить грамотность и знание родного языка, но и показать его красоту и богатство, не единожды воспетые мировыми классиками. Важно, что наш город становится не только центром экономического и международного сотрудничества России в АТР, но и культурной столицей дальневосточного региона. Проведение «Тотального диктанта» во Владивостоке станет знаковым событием для города», - заявил глава города.

В прошлом году диктант во Владивостоке написали 1800 жителей города, 120 из них на отлично. Глава Владивостока Виталий Веркеенко выразил надежду, что в этом году и участников, и пятерок будет больше, и заявил, что лично примет участие во всемирной акции.

«В этом году в «Тотальном диктанте» примут участие все 23 представленные в городе консульства иностранных государств. Я тоже собираюсь проверить свои знания родного языка, считаю, что для русского человека это самый главный предмет. Призываю всех жителей города присоединяться», - отметил Виталий Веркеенко.

Отметим, участники всемирной акции во Владивостоке смогут пройти курсы по подготовке к диктанту, которые будут проходить на 4 городских площадках.

Напомним, конкурс за звание столицы «Тотального диктанта»-2018 принимали участие 16 российских городов и один иностранный. В шорт-лист вошли Владивосток, Иркутск, Красноярск, Тюмень и Таллин. Наш город победил в онлайн-голосовании, набрав почти 26 тысяч голосов. Накануне выбор россиян поддержало экспертное жюри всемирной акции.

«Тотальный диктант» стал масштабным всемирным событием. Так, в 2017 году в нем приняли участие более 200 000 человек из 866 городов в 71 стране мира.