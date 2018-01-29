Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Глава Владивостока проверит себя на "Тотальном диктанте"
Диктовать текст участникам во Владивостоке будет его автор – известная российская писательница Гузель Яхина.
Глава Владивостока поздравил горожан с победой Владивостока в конкурсе за звание столицы «Тотального диктанта – 2018». Виталий Веркеенко рассказал о том, что лично примет участие во всемирной акции и призвал горожан присоединяться, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморского края.
Владивосток стал главной площадкой важнейшей образовательной акции. Результаты конкурса, в котором участвовали 16 российских городов, были озвучены накануне, 27 января, в Новосибирске. Тотальный диктант-2018 пройдет 14 апреля на нескольких городских площадках, в этом году их станет больше: к участию во всемирной акции присоединятся Приморский океанариум и Президентское Нахимовское военно-морское училище.
Глава Владивостока Виталий Веркеенко поздравил горожан с победой в конкурсе, добавив, что намерен лично принять участие в проверке знаний русского языка.
«В первую очередь хочу поблагодарить владивостокцев за активность. Именно благодаря вам мы получили право стать главной площадкой важнейшей образовательной акции, объединяющей людей, говорящих на русском языке, по всему миру. «Тотальный диктант» призван не только повысить грамотность и знание родного языка, но и показать его красоту и богатство, не единожды воспетые мировыми классиками. Важно, что наш город становится не только центром экономического и международного сотрудничества России в АТР, но и культурной столицей дальневосточного региона. Проведение «Тотального диктанта» во Владивостоке станет знаковым событием для города», - заявил глава города.
В прошлом году диктант во Владивостоке написали 1800 жителей города, 120 из них на отлично. Глава Владивостока Виталий Веркеенко выразил надежду, что в этом году и участников, и пятерок будет больше, и заявил, что лично примет участие во всемирной акции.
«В этом году в «Тотальном диктанте» примут участие все 23 представленные в городе консульства иностранных государств. Я тоже собираюсь проверить свои знания родного языка, считаю, что для русского человека это самый главный предмет. Призываю всех жителей города присоединяться», - отметил Виталий Веркеенко.
Отметим, участники всемирной акции во Владивостоке смогут пройти курсы по подготовке к диктанту, которые будут проходить на 4 городских площадках.
Напомним, конкурс за звание столицы «Тотального диктанта»-2018 принимали участие 16 российских городов и один иностранный. В шорт-лист вошли Владивосток, Иркутск, Красноярск, Тюмень и Таллин. Наш город победил в онлайн-голосовании, набрав почти 26 тысяч голосов. Накануне выбор россиян поддержало экспертное жюри всемирной акции.
«Тотальный диктант» стал масштабным всемирным событием. Так, в 2017 году в нем приняли участие более 200 000 человек из 866 городов в 71 стране мира.
Новости тематики
- Глава Владивостока проверит себя на "Тотальном диктанте"
- Во Владивостоке "разошьют" историческую зону города
- Следы покупателя самой дорогой квартиры в Москве ведут в Приморье
- Во Владивостоке юных мультипликаторов приглашают поделиться своим "Миром на ладони"
- В Приморье более 12 тысяч человек часть своих новогодних каникул провели в казино
- Япония подтвердила участие в парусной регате на ВЭФ-2018 в Приморье
- Фотолетопись "Посмотри на Владивосток" ввела новые номинации - "Азиатский акцент", "Учителя" и "Порт"
- Во Владивостоке МедиаМасленица превратилась в большой семейный фестиваль
- Дальний Восток на отборочном турнире Чемпионата мира по футболу среди детей-сирот представит команда из Приморья
- Премию "Неравнодушный гражданин" презентовали на краевом форуме некоммерческих организаций
Новости раздела
- Глава Владивостока проверит себя на "Тотальном диктанте"
- Во Владивостоке "разошьют" историческую зону города
- Большая часть желающих переехать выбирает Приморский край
- Численность населения Дальнего Востока "должна увеличиться на 452 тысячи человек"
- Ученые поддержали предложение правительства Сахалина об организации любительского лова горбуши
- Информацию о штрафах от ГИБДД автомобилисты Приморья ищут в сети
- В Приморье медведи отложили зимнюю спячку
- Бизнес-гороскоп: Близнецам перепадет работы и денег на двоих
- Следы покупателя самой дорогой квартиры в Москве ведут в Приморье
- Ясли, детсад и кружки для ребенка приморцы могут оплатить материнским капиталом
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Жители городов центра страны призывают не пускать к ним дальневосточников
- Во Владивостоке нашли выход из транспортных заторов
- Люди готовы выйти на митинги, возмущенные миллионными тратами на переселенцев
- Многофункциональные центры Владивостока начали оказывать новые услуги
- WhatsApp получил новую неожиданную функцию
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- В Приморье ищут пропавшее судно
- Из Владивостока в Москву можно уехать плацкартом со всеми удобствами
- Для обеспечения экономического роста Дальнего Востока ищут 165 тысяч работников
- В Приморье ожидают роста заболеваемости гриппом