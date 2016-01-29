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Сихотэ-Алинский заповедник делится уникальным опытом по работе с фотоловушками
25-30 января 2016 г. в п. Терней на базе Сихотэ-Алинского заповедника и научно-исследовательского центра Общества сохранения диких животных проводится тренинг «Использование фотоловушек для мониторинга и научных исследований популяций диких животных», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Тренинг организован сотрудниками Общества сохранения диких животных и Сихотэ-Алинского заповедника, которые имеют многолетний успешный опыт проведения фотоучетов амурского тигра, дальневосточного леопарда и амурского горала.
Цель мероприятия – дать вводную информацию для тех, кто только приступил к использованию фотоловушек или хочет начать их использование, а также для тех, кто уже имеет какой-то опыт их применения, но хотел бы получить больше информации об анализе и управлении данными, полученными в процессе работы.
«В последние годы фотоловушки стали очень популярным методом сбора данных о диких животных по всему миру. Однако их часто используют без четкого понимания целей или без четкой методики, необходимой для достижения поставленных задач, - говорит Дэйл Микелл, директор российского представительства Общества сохранения диких животных. В ходе нашего тренинга мы постараемся «провести» участников через весь процесс исследования с использованием ловушек – от постановки и правильного формулирования целей до сбора, хранения и анализа полученных данных».
В тренинге принимают участие более 30 человек: сотрудники 11 заповедников, 2-х национальных парков, 2-х институтов Российской академии наук, представители нескольких неправительственных природоохранных организаций, студенты Дальневосточного федерального университета, а также представитель одной из основных компаний-поставщиков фотоловушек в России.
«Такие встречи – уникальная возможность пообщаться со специалистами, имеющими опыт использования фотоловушек для изучения разных животных – от птиц до тигра и медведя. Обмен опытом, обсуждение проблем, с которыми сталкивается каждый исследователь в работе – это возможность по-новому взглянуть на проблему, узнать о специфике и секретах использования фотоловушек, которые есть у каждого участника», - комментирует Светлана Сутырина, заместитель директора по научной работе Сихотэ-Алинского заповедника.
В рамках тренинга проведены полевые работы по установке фотоловушек для оценки численности пятнистого оленя в урочище Благодатном, организованы мастер-классы по использованию современных программ для идентификации животных по фотографиям, статистической обработке полученной информации – все это позволит повысить уровень исследований и получить интересные научные данные.
«Для нас это первый и довольно успешный опыт проведения такого масштабного учебного мероприятия. У заповедника и его коллег из Общества сохранения диких животных накоплен огромный опыт и знания в области изучения и сохранения дикой природы, поэтому с уверенностью можно говорить о том, что этот тренинг не последний. Уже сейчас мы готовим программу нового семинара», – отметил Дмитрий Горшков, директор Сихотэ-Алинского заповедника.
Досье "Золотого Рога": Сихотэ-Алинский заповедник создан 10 февраля 1935 г. и является одним из старейших заповедников нашей страны. Это единственный объект природного наследия ЮНЕСКО на юге Дальнего Востока России и самый крупный заповедник в ареале амурского тигра.
Общество сохранения диких животных (WCS) - общественная природоохранная организация, основанная в 1896 г., осуществляющая свою деятельность более чем в 50 странах мира. Задача российской программы WCS – помочь сохранить природные экосистемы Дальнего Востока России и населяющие их многочисленные виды животных и растений. Свою работу в России WCS начало в 1992 г. в рамках совместного с Сихотэ-Алинским государственным заповедником Проекта «Амурский тигр». Это самая долгосрочная в мире природоохранная программа и научное исследование популяции тигра с использованием радиотелеметрии.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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