www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.44 р. 100 JPY: 55.56 р.
EUR: 73.24 р. 10 CNY: 93.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

В Приморье откроют клинико-диагностический центр для тигров и леопардов

29 Января 2014, 14:11 | Приморье

В марте 2014 года в Приморском крае откроется клинико-диагностический центр по изучению болезней крупных животных, включая амурского тигра и дальневосточного леопарда.

В департаменте по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края отметили, что данный центр откроется на базе Института животноводства и ветеринарной медицины краевой сельскохозяйственной академии.

«Работа по выявлению причин гибели крупных животных на базе института ведется с 2007 года. В частности, за это время уже было проведено 30 патологоанатомических вскрытий особей тигра и леопарда. Результатом этого стало создание методологических рекомендаций, которые сейчас активно используются в работе охотничьего надзора», - подчеркнули специалисты департамента. 

Технологическое оснащение центра, не имеющее аналогов на Дальнем Востоке, позволит студентам академии выполнять сложные хирургические операции и вскрытие животных. За счет этого станет возможным изучение влияния антропогенных факторов на фауну Приморья.

В департаменте подчеркнули важность будущего центра в выработке эффективных мер по сохранению популяции краснокнижных животных.

Напомним, в Приморье ведется большая работа по охране редких животных. Одной из мер, направленных на сохранение популяции амурского тигра и дальневосточного леопарда, стало решение Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского о создании охранной территории регионального значения на юге края.

«Мы устанавливаем специальные защитные зоны вокруг «Земли леопарда». Это достаточно большая территория ограниченного природопользования, необходимая для того что бы леопарду жилось комфортно», - сообщил глава региона.

 

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

 

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: тигр  леопард 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru