В Приморье откроют клинико-диагностический центр для тигров и леопардов

В марте 2014 года в Приморском крае откроется клинико-диагностический центр по изучению болезней крупных животных, включая амурского тигра и дальневосточного леопарда.

В департаменте по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края отметили, что данный центр откроется на базе Института животноводства и ветеринарной медицины краевой сельскохозяйственной академии.

«Работа по выявлению причин гибели крупных животных на базе института ведется с 2007 года. В частности, за это время уже было проведено 30 патологоанатомических вскрытий особей тигра и леопарда. Результатом этого стало создание методологических рекомендаций, которые сейчас активно используются в работе охотничьего надзора», - подчеркнули специалисты департамента.

Технологическое оснащение центра, не имеющее аналогов на Дальнем Востоке, позволит студентам академии выполнять сложные хирургические операции и вскрытие животных. За счет этого станет возможным изучение влияния антропогенных факторов на фауну Приморья.

В департаменте подчеркнули важность будущего центра в выработке эффективных мер по сохранению популяции краснокнижных животных.

Напомним, в Приморье ведется большая работа по охране редких животных. Одной из мер, направленных на сохранение популяции амурского тигра и дальневосточного леопарда, стало решение Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского о создании охранной территории регионального значения на юге края.

«Мы устанавливаем специальные защитные зоны вокруг «Земли леопарда». Это достаточно большая территория ограниченного природопользования, необходимая для того что бы леопарду жилось комфортно», - сообщил глава региона.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.