Уходящий январь и циклоны принесут немало снега в Приморье

На исходе января погоду на большей части Дальнего Востока формирует мощный циклонический вихрь. Особенно заметно сейчас его влияние на погодные условия островных территорий. Да и некоторым континентальным районам на этой неделе тоже перепадет от небесной канцелярии – возможны снегопады, штормовой ветер, временами метель. А вот над Приморьем в последнюю неделю второго месяца зимы будет преобладать арктический антициклон с полем повышенного давления. Правда, кое-где в нашем крае на погоду повлияют области низкого давления, вызывая снег.

На остальной территории края преимущественно без осадков. В ближайшие сутки температурный фон в континентальных районах понизится на 5-10 ºC, а в прибрежных — останется без существенных изменений. В Амурской области и Хабаровском крае на фоне поля повышенного давления сохранится морозная погода без осадков.

В пятницу во ВЛАДИВОСТОКЕ ожидается небольшой снегопад, а также заметное потепление: днем до минус 3-5, ночью – до 7-10 ниже нуля. Ну а до того времени дневной температурный фон не превысит 8-11 градусов мороза. После захода солнца воздух в столице Приморья в первой половине недели остывает до минус 13-18.

Похожая картина и в ХАБАРОВСКЕ. Снег у наших соседей выпадет в пятницу и субботу. Дневная температура доходит сейчас до 15-20 градусов мороза (с пятницы – до минус 12-17). Ночью происходит понижение до минус 21-24 (с пятницы – до 17-22 ниже нуля).

В среду, четверг и пятницу будет идти снег в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. Дневная температура в столице Амурской области колеблется на уровне 16-20 градусов мороза. С наступлением сумерек холодает до 21-25 ниже нуля.

А вот в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ снег выпадет в среду и субботу. Днем в столице островной области температура доходит до 3-5 градусов мороза. Не очень холодно здесь и в темное время суток – 7-12 ниже нуля.

Сегодня, во вторник, может пойти снег в МАГАДАНЕ. Что касается дневной температуры, то она удерживается в пределах 14-19 градусов мороза. А по ночам в столице Магаданской области столбик на шкале термометра опускается до отметок минус 21-26.

Не очень холодно в эти дни в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. Снег если и выпадет, то только во вторник. Днем температура подросла до 2-4 градусов мороза. Да и в темное время суток в столице Камчатского края относительно тепло – лишь 8-11 ниже нуля.

Прогноз составлен по данным сети Интернет.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.