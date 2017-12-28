Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Экс-губернатору Приморья нашли новую работу
Бывший губернатор Приморского края и ректор Дальневосточного федерального университета Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ назначен и. о. ректора Московского политехнического университета. Сегодня его представят сотрудникам вуза, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
4 октября президент Владимир ПУТИН принял досрочную отставку на тот момент главы Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО. С 4 октября регионом руководит в статусе врио губернатора бывший глава Росморпорта Андрей ТАРАСЕНКО.
«Когда мне предложили работу губернатором, для меня это был сложный вызов. Сложный регион. У меня до этого не было опыта руководства регионом, в этом смысле я благодарен за то, что я его получил. Это очень ценный и важный опыт. Я очень благодарен президенту за те слова, которые мы все от него услышали, что мы все остаемся членами его команды, что мы будем иметь возможность общаться. Естественно, мы понимаем, что команда состоит из разных людей, которые работают на разных постах. Мы сейчас будем работать на других должностях», - сказал Миклушевский после встречи бывших губернаторов с президентом Путиным.
В конце октября ректор Московского политехнического университета Андрей НИКОЛАЕНКО подал в отставку. Ранее к качеству диссертационной работы Андрея Николаенко, защищенной в 2012 году, предъявлялись претензии. В декабре 2016 года прошла повторная защита, в результате чего степень доктора экономических наук за ректором была сохранена. Однако после этого сообщество «Диссернет» выдвинуло новые замечания в отношении работы и обратилось с соответствующим заявлением в Следственный комитет России.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Экс-губернатору Приморья нашли новую работу
- Корпорации развития Дальнего Востока не хватает кадров
- Названа десятка регионов РФ, куда хотят сбежать приморцы
- В Межмуниципальном отделе МВД в Приморье - новый начальник
- Больше 200 человек зарегистрировались на Русский MeetUp во Владивостоке
- Бывший высокопоставленный силовик ищет работу в Приморье
- Во Владивостоке восстановили права уволенного работника
- В администрации Приморья новое важное назначение
- Чиновники будут работать до 65 лет в 2032 году
- Директор угольного разреза, где работники объявляли голодовку, уволился
Новости раздела
- Под Новый год поменяйте свой кошелек
- Собака пахнет реформами
- Гороскоп-2018: Собака серьезна, справедлива и искренна
- Экс-губернатору Приморья нашли новую работу
- В Приморье начал активную работу Центр инноваций лесного хозяйства
- "Терминал Астафьева" переселил первые три семьи из аварийных бараков
- Бизнес-гороскоп: Всем лучше поменьше работать, а побольше готовиться к празднику
- Сколько нужно приморцам, чтобы не чувствовать себя нищими
- Жители - заложники точечной застройки будут писать мэру Владивостока и Путину
- Несколько десятков пар сыграли свадьбы прямо на льду озера Ханка
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Сбербанк готов отказаться от банковских карт
- Российская валюта рискует обвалиться до 300 рублей за доллар
- Центробанку пришлось заплатить "Мумий Троллю" за использование песни "Владивосток-2000"
- Биткоин ушел в давно ожидаемое пике
- Новый бальнеологический комплекс на Сахалине станет визитной карточкой для Дальнего Востока
- В Приморье почти каждый день фиксируются подставные ДТП
- Судостроению на Дальнем Востоке будет оказана государственная поддержка
- Налоги на россиян увеличат после выборов президента
- Сколько нужно приморцам, чтобы не чувствовать себя нищими
- Во Владивостоке подвели итоги Года экологии и раскрыли "зеленые" планы