2,5 млн российских туристов побывали в Приморье в уходящем году

Около трех миллионов туристов посетили Приморский край в 2016 году. Более полумиллиона из них иностранные граждане, 2,5 миллиона человек – россияне. Об этом заявил директор краевого департамента туризма Константин Шестаков на брифинге сегодня, 28 декабря, пишет Деловая газета "Золотой Рог".



Итоги года для туристской отрасли региона подвели сегодня в Администрации Приморского края. Региону есть, чем похвастаться, отметил руководитель профильного департамента Константин Шестаков, поток туристов в край увеличился практически на миллион – по предварительным данным он составит около трех миллионов человек за год. Полмиллиона из них – иностранные граждане, почти 2,5 – жители других российских регионов, добавил директор ведомства.



«Приморский край традиционно является лидером по количеству туристов на Дальнем Востоке России, аккумулируя более 70% от общего объема турпотока.



Что касается иностранных граждан, по итогам девяти месяцев их количество достигло почти полумиллиона человек. Основные контрагенты – это Китай и Республика Корея, турпоток из этих стран демонстрирует стабильный, динамичный рост – более 60%.



«В уходящем году Приморье посетило более 350 тысяч гостей из Поднебесной, рост турпотока по соглашению о безвизовом обмене тургруппами составил около 68%. Турпоток из Южной Кореи в край вырос в среднем на 60% и по итогам года составит около 46 тысяч человек», – отметил Константин Шестаков.



Ярким свидетельством успехов Приморья в продвижении на мировых рынках стало расширение географии туристов: хороший рост показал турпоток из европейских стран и Австралии, по словам руководителя ведомства, это уже не единичные цифры, а понятная тенденция.



Большой рост показал и рынок чартерных авиаперевозок – более 30%, в первую очередь из Китайской Народной Республики. В следующем году эта тенденция сохранится, заявил спикер.



Важным итогом стало увеличение количества заявленных судозаходов круизных лайнеров на следующий год.



«Фактически подтвердились 12 судозаходов, в два раза больше, чем в текущем году. Еще по пяти судозаходам сейчас идут переговоры, в том числе с компаниями из КНР», – отметил директор департамента.



Среди главных достижений года Константин Шестаков назвал также Тихоокеанский туристский форум, который приобрел статус всероссийского, создание межрегионального туристского бренда «Восточное кольцо России» и вхождение приморского туристко-информационного центра в тройку лучших ТИЦ в России.



Точками роста призваны стать туристские кластеры «Приморское кольцо», «Изумрудная долина», «Пидан», «Теплое море», интегрированная развлекательная зона «Приморье», где второй год успешно работает самое большое казино в России, а другие инвесторы находятся в активной стадии строительства, сообщили "Золотому Рогу" в администрации Приморского края.



«Один из показателей эффективности нашей работы – Приморский край стабильно входит в ТОП-10 самых привлекательных для туристов российских регионов, по версии различных авторитетных источников, а также в тройку самых популярных запросов в поисковых системах интернета. Это иллюстрирует верность нашего подхода к развитию туристкой отрасли региона, продвижению края на международных рынках, и в следующем году мы продолжим работу в этом направлении», – подчеркнул Константин Шестаков.



Отметим, значительный рост турпотока в Приморье ожидается после вступления в силу упрощенного визового режима для иностранных граждан в рамках Свободного порта Владивосток. По мнению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, регион должен стать восточными воротами России для азиатских туристов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.