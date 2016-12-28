Уссурийский агропромышленный колледж отметил 105-летие

Торжественное мероприятие, посвященное юбилею Уссурийского агропромышленного колледжа, состоялось в минувшую пятницу в Доме офицеров Российской армии. Более ста лет образовательное учреждение готовит специалистов, развивающих сельскохозяйственную отрасль в Приморском крае. Многие выпускники колледжа пришли в этот день поздравить преподавательский коллектив с праздником. Концерт в честь юбилея запомнился зрителям яркими номерами творческих коллективов и поздравлениями почетных гостей, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В праздничный день поблагодарить коллектив колледжа за их труд пришли предприниматели города, депутаты Думы УГО, представители муниципалитета и краевых властей. Все без исключения отметили высокий уровень подготовки профессиональных кадров. Многие гости вечера сами являются выпускниками образовательного учреждения.

- Показательно, что сегодня работодатели пришли поблагодарить колледж за его выпускников. Ведь именно к ним приходят наши студенты. Именно они нас оценивают, видят качество образования и уровень подготовки, - поделилась директор КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж» Надежда ЛИТВИНОВА.

Как и полагается в день рождения, колледж принимал не только поздравления, но и подарки. Приморские предприниматели подарили учебному заведению трехкорпусный плуг. Также почетными грамотами и благодарностями были награждены преподаватели и ветераны колледжа.

- Развитие сельского хозяйства – одна из приоритетных задач для нашей страны. А агропромышленный колледж, в свою очередь, является кузницей уникальных кадров в Приморском крае. Его выпускники высоко ценятся работодателями, поскольку образовательная база у колледжа находится на достойном уровне. Студенты, вышедшие из стен колледжа, не только оптимизируют традиционные направления сельского хозяйства в регионе, но и открывают новые просторы для развития агропромышленной сферы. Вливание молодых кадров позволяет делать исключительно положительные прогнозы для сельского хозяйства в Приморье, - рассказал депутат Законодательного собрания Приморского края Валерий КАН.

Праздничный концерт украсили своими выступлениями творческие коллективы города. Артисты поздравили агропромышленный колледж со сцены, исполнив танцевальные и вокальные номера.

Уссурийский агропромышленный колледж начинал свой путь как сельскохозяйственная школа. На сегодняшний день он представляет собой целый студенческий городок в центре Уссурийска, состоящий из трех учебных корпусов, мастерских, студенческих общежитий, молодежного центра «Молодость», учебной ветеринарной клиники.

Юрий РОГОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.