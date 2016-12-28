Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
МЧС по Приморскому краю уполномочено предупредить
Приморские спасатели напомнили о мерах безопасности в период новогодних праздников
До Нового года остались считанные дни, и в скором времени многие россияне традиционно пойдут запускать салюты в ночь с 31 на 1 января. Именно в этот период количество пострадавших от фейерверков и петард увеличивается. Как избежать травм в новогоднюю ночь, выяснял корреспондент «Золотого Рога» - на этот актуальный ныне вопрос ответил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Приморскому краю Вадим КОРНИЛОВ.
«В период проведения новогодних мероприятий наблюдается всплеск пожаров, основными причинами которых являются неосторожное обращение с огнем, детская шалость и курение. Что касается использования пиротехнических изделий, как правило, люди получают травмы из-за того, что не умеют использовать пиротехнические изделия либо используют несертифицированную пиротехнику. Это приводит к печальным последствиям - возникновению пожаров и получению различных травм. Так, за 12 месяцев 2016 года по причине небезопасной эксплуатации пиротехники на территории Приморья было зарегистрировано пять пожаров», - отметил Вадим Корнилов.
Также спасатель отметил, что приобретать пиротехнические изделия следует только в специализированных отделах магазинов, но ни в коем случае не приобретать пиротехнику на открытых рынках, где не соблюдаются условия хранения. А сами салюты должны иметь сертификаты соответствия и подробную инструкцию на русском языке.
«В целом, в настоящее время рынок продажи пиротехнических изделий стал более цивилизованным. В торговых точках продаются салюты заводского производства с инструкциями на русском языке. Но, чтобы не стать жертвой некачественной пиротехники, лучше приобретать фейерверки в специализированных магазинах, которые имеют документы на их продажу. А покупая фейерверк с товарным знаком, вы приобретете качественное изделие, поскольку каждый изготовитель дорожит своим добрым именем», - подчеркнул полковник внутренней службы Вадим Корнилов.
По его словам, чтобы обезопасить себя во время эксплуатации фейерверка, не следует его разбирать ни до использования, ни после.
Запускать фейерверки, петарды, различные ракеты, взрывать хлопушки, поджигать бенгальские огни и т.п. нужно с предельной осторожностью, подчеркнул он, а также лучше не использовать салюты внутри помещений, запускать их с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, новогодних елок.
Наиболее распространенное нарушение при использовании пиротехнических изделий - незакрепление салютных батарей при установке на землю. В таких случаях пиротехника переворачивается, ракеты начинают разлетаться в разные стороны, что приводит и к возникновению пожаров, и к возможному травмированию людей. Еще одним серьезным нарушением является запуск пиротехники в неустановленных местах - под деревьями или на небольшом расстоянии от жилых домов, под линиями электропередачи. Соответственно, от какого-либо находящегося рядом предмета ракета начинает рикошетить и меняет свое направление, что также может привести к серьезным травмам и возгораниям.
Иван КРЫШАН.
Новости тематики
- Спасатели Приморья отметили профессиональный праздник
- МЧС по Приморскому краю уполномочено предупредить
- Во Владивостоке Дальневосточный МедиаСаммит-2017 примет около 7000 участников
- Приморье скорбит со всей страной по погибшим в авиакатастрофе
- Фонд кино подписал договор на открытие еще четырех кинотеатров в Приморье
- Стало известно, где можно получить детские новогодние подарки в Приморье
- Эвакуировать бесхозный транспорт в Приморье будут еще оперативнее
- Циклон, пришедший в Приморье, может обладать разрушительной силой
- В Приморье в 2016 году произошло 46 чрезвычайных ситуаций
- Бизнес-гороскоп: Козерогам лучше пока не бодать двери магазинов
Новости раздела
- Спасатели Приморья отметили профессиональный праздник
- Уссурийский агропромышленный колледж отметил 105-летие
- МЧС по Приморскому краю уполномочено предупредить
- Владимир Исаков: "Профсоюзы – это тренд. Дружите с нами"
- Во Владивостоке Дальневосточный МедиаСаммит-2017 примет около 7000 участников
- Победителями всероссийского конкурса "Святость материнства" стали врачи Приморья
- Жителя Приморья осудили за попытку подкупить сотрудника полиции
- Приморье скорбит со всей страной по погибшим в авиакатастрофе
- Более 1200 обманутых дольщиков отпраздновали новоселье в Приморье
- Для карнавального шествия Дедов Морозов будет перекрыт центр Владивостока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Владивостоку простили без малого миллиард рублей долга
- Имя убитого в Турции российского посла Андрея Карлова будет присвоено Дальневосточному федеральному университету
- Банк жены Дарькина сворачивает программу "Мой дельфин"
- Япония распробовала приморскую свинину и курятину
- Корея отбивается от нелегальных трудовых мигрантов из Приморья
- В Приморье будут судить директора управляющей компании за дачу взятки
- Циклон, пришедший в Приморье, может обладать разрушительной силой
- В Приморье подал в отставку вице-губернатор
- Московские строители метро реконструируют тоннель во Владивостоке
- Губернатор Приморского края подведет итоги года