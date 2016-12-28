МЧС по Приморскому краю уполномочено предупредить

Приморские спасатели напомнили о мерах безопасности в период новогодних праздников

До Нового года остались считанные дни, и в скором времени многие россияне традиционно пойдут запускать салюты в ночь с 31 на 1 января. Именно в этот период количество пострадавших от фейерверков и петард увеличивается. Как избежать травм в новогоднюю ночь, выяснял корреспондент «Золотого Рога» - на этот актуальный ныне вопрос ответил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Приморскому краю Вадим КОРНИЛОВ.

«В период проведения новогодних мероприятий наблюдается всплеск пожаров, основными причинами которых являются неосторожное обращение с огнем, детская шалость и курение. Что касается использования пиротехнических изделий, как правило, люди получают травмы из-за того, что не умеют использовать пиротехнические изделия либо используют несертифицированную пиротехнику. Это приводит к печальным последствиям - возникновению пожаров и получению различных травм. Так, за 12 месяцев 2016 года по причине небезопасной эксплуатации пиротехники на территории Приморья было зарегистрировано пять пожаров», - отметил Вадим Корнилов.

Также спасатель отметил, что приобретать пиротехнические изделия следует только в специализированных отделах магазинов, но ни в коем случае не приобретать пиротехнику на открытых рынках, где не соблюдаются условия хранения. А сами салюты должны иметь сертификаты соответствия и подробную инструкцию на русском языке.

«В целом, в настоящее время рынок продажи пиротехнических изделий стал более цивилизованным. В торговых точках продаются салюты заводского производства с инструкциями на русском языке. Но, чтобы не стать жертвой некачественной пиротехники, лучше приобретать фейерверки в специализированных магазинах, которые имеют документы на их продажу. А покупая фейерверк с товарным знаком, вы приобретете качественное изделие, поскольку каждый изготовитель дорожит своим добрым именем», - подчеркнул полковник внутренней службы Вадим Корнилов.

По его словам, чтобы обезопасить себя во время эксплуатации фейерверка, не следует его разбирать ни до использования, ни после.

Запускать фейерверки, петарды, различные ракеты, взрывать хлопушки, поджигать бенгальские огни и т.п. нужно с предельной осторожностью, подчеркнул он, а также лучше не использовать салюты внутри помещений, запускать их с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, новогодних елок.

Наиболее распространенное нарушение при использовании пиротехнических изделий - незакрепление салютных батарей при установке на землю. В таких случаях пиротехника переворачивается, ракеты начинают разлетаться в разные стороны, что приводит и к возникновению пожаров, и к возможному травмированию людей. Еще одним серьезным нарушением является запуск пиротехники в неустановленных местах - под деревьями или на небольшом расстоянии от жилых домов, под линиями электропередачи. Соответственно, от какого-либо находящегося рядом предмета ракета начинает рикошетить и меняет свое направление, что также может привести к серьезным травмам и возгораниям.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.