Большинство туристов из Приморья проведут новогодние праздники в КНР

ВЛАДИВОСТОК, 28 декабря, ZRPRESS. Более 15 тысяч туристов из Приморья проведут новогодние праздники за границей. Большинство отправится на отдых в КНР – города Хуньчунь, Янцзы, Аньшань, Байдахэ, Далянь, Пекин.

Как сообщил директор департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края Евгений Маркин, в связи с увеличением потока туристов, выезжающих на отдых за рубеж, туристическим компаниям даны настоятельные рекомендации по обеспечению качества услуг и безопасности людей в таких поездках.

На период новогодних праздников установлен график дежурств оперативных служб и ведомств, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

В случае непредвиденных обстоятельств туристы могут обращаться к дежурному Главного управления МЧС России по Приморскому краю: (423) 243-28-27 или по тел: 01 (единый телефон пожарных и спасателей).

Телефон оперативного дежурного Приморского края: (423) 221-02-13.

Дальневосточное таможенное управление, дежурная служба: (423) 2308-227.

Управление ФСБ по Приморскому краю, дежурная служба: (423) 2217-212.

Контрольный пункт пропуска «Пограничный-автомобильный», дежурная служба: (+7-42345) 24-233.

Таможенный пост «Пограничный-автомобильный», дежурная служба: (+7-42345) 21-429.

Контрольный пункт пропуска «Пограничный-железнодорожный», дежурная служба: (+7-42345) 22-527.

Контрольный пункт пропуска «Полтавка», дежурная служба: (+7 -42344) 55-694.

Таможенный пост «Полтавка», дежурная служба: (+7 -42344) 51-276, 57-729.

Контрольный пункт пропуска «Краскино», дежурная служба: (8-42331) 20-105.

Таможенный пост «Краскино», дежурная служба: (8-42331) 20-116.

Дежурный телефон департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края: (423) 2400-958.