По населению Приморье занимает 1-е место в ДФО

По данным переписи населения на 14 октября 2010 года, численность постоянного населения Приморского края составила 1956,5 тысячи человек, увеличившись по сравнению с предварительными данными на 71 человека.

В результате по населению Приморье занимает 1-е место в Дальневосточном федеральном округе (удельный вес в общей численности ДФО – 31,1%, в РФ – 1,4%).

Горожане преобладают

Изменения произошли и в административно-территориальном устройстве Приморского края: 12 поселков городского типа преобразованы в сельские населенные пункты, что привело к увеличению доли сельского населения. По переписи 2010 года численность городских жителей составила 76,1% (78,3% в 2002 году), сельских – 23,9% (21,7%). Но на большие города приходится 88% городского населения (в 2002 году – 80%), остальное городское население живет в поселках городского типа. Между переписями 5 поселков городского типа были включены в черту городов Находки и Артема, а пгт. Авангард - выделен из состава пгт. Углекаменск (Партизанский городской округ). Число поселков городского типа уменьшилось на 16 за счет административно-территориальных преобразований. Большая часть населения поселков городского типа (42,5%) проживает в населенных пунктах с численностью от 5 до 10 тыс. человек.

Во Владивостоке (без подчиненных территорий) проживает 45% всего городского населения края.

Число сельских населенных пунктов увеличилось на 15. Это произошло за счет преобразования поселков городского типа в сельские, а также образования села Летно-Хвалынское в Спасском районе. Вместе с тем, при переписи было зафиксировано 11 сельских населенных пунктов, в которых население фактически не проживало (в 2002-м их было 4). Почти половина сельских жителей края (46,5%) проживает в сельских населенных пунктах с числом жителей 3 тысячи и более.

Женщин по-прежнему больше

По данным переписи 2010 года сохранилось характерное для всей России значительное превышение численности женщин над численностью мужчин, которое в Приморском крае составило 82,9 тыс.человек против 65,8 тысячи человек в 2002 году. Переписью учтено 936,8 тысячи мужчин и 1019,7 тыс. женщин, или 47,9% и 52,1% (в 2002 году – 48,4% и 51,6%). Ухудшение соотношения полов происходит из-за высокой смертности мужчин трудоспособного возраста. На 1000 мужчин в Приморском крае в 2010 году приходилось 1088 женщин, в 2002 году – 1066. По данным переписи 2010 г., в крае устойчивое превышение численности женщин над численностью мужчин отмечается с 42-летнего возраста. В целом по России - с 30-летнего возраста.

Средний возраст приморцев – 38 лет

Заметные изменения произошли и в возрастном составе населения: средний возраст жителей страны составил 39 лет (в 2002 г. – 37,7 лет), а в Приморском крае - 38,6 лет (в т.ч. у мужчин – 36,1, а у женщин – 40,8 лет). Продолжающийся процесс демографического старения населения привел к увеличению численности населения старше трудоспособного возраста в крае на 50,9 тысячи человек (на 13,8%). Численность населения моложе трудоспособного возраста сократилась на 69,9 тысячи человек (на 18,8%). В межпереписной период из этой группы вышло многочисленное поколение родившихся в 80-х годах прошлого столетия, а в возраст 8-15 лет вступило малочисленное поколение родившихся в 1990-х годах, когда уровень рождаемости был самым низким за всю послевоенную историю России. Численность населения в трудоспособном возрасте за межпереписной период сократилась на 94,5 тысячи человек (на 7,1%).

О домохозяйствах

Процессы, происходящие в брачной структуре населения и рождаемости, сказались на числе и составе домохозяйств. Как и при переписи 2002 года, единицей учета было домохозяйство. (В отличие от семьи оно включает не только родственников и может состоять из одного человека). В 2010 году в России было зафиксировано 54,6 млн частных домохозяйств, в которых проживало 141 млн человек.

Невысокий средний размер домохозяйства в целом по Приморскому краю обусловлен возросшим количеством домохозяйств, состоящих из одного и двух человек, такие домохозяйства составляют более половины всех частных домохозяйств.

Национальный состав

В соответствии с Конституцией РФ национальная принадлежность в ходе опроса населения указывалась самими опрашиваемыми на основе самоопределения и записывалась переписными работниками строго со слов опрашиваемых. При рассмотрении национального состава населения следует иметь в виду, что на численность населения отдельных национальностей могло повлиять то, что население имело право не отвечать на вопрос о национальной принадлежности.

За межпереписной период изменения в национальном составе обусловлены действием трех факторов - различиями в естественном воспроизводстве, процессами во внешней миграции и процессами смены этнического самосознания под влиянием смешанных браков. Значительно увеличилась численность постоянно проживающих в Приморском крае лиц, отнесших себя к узбекам (с 1,6 тыс. человек до 9 тыс. человек, или в 5,5 раза). В 2 раза сократилась численность украинцев и белорусов (см. табл.2).

Во время переписи 2010 года было учтено 24,7 тыс.человек, которые временно находились на территории Приморского края и постоянно проживали за рубежом, причем 84% из них мужчины.

Более подробная информация – на сайте www.primstat.ru.

Татьяна СУЩЕНЦОВА, «Золотой Рог».