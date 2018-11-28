Во Владивостоке начинается благотворительный марафон "Добро – это просто"

Традиционная декада инвалидов пройдет во Владивостоке с 1 по 15 декабря

В рамках декады в Приморской государственной картинной галерее на Партизанском проспекте, 12, совместно с Автономной некоммерческой организацией содействия реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое Дело», при поддержке Департамента культуры администрации Приморского края пройдет ежегодный благотворительный марафон «Добро – это просто». Здесь состоится выставка «Творчество – неограниченные возможности» и серия мастер-классов для детей с ограниченными возможностями.

1 декабря, суббота, в 12.00 – Торжественное открытие выставки «Творчество – неограниченные возможности» (ПГКГ, Партизанский проспект, 12)

Мастер-класс по роспись керамических изделий под глазурными красками и пастелью, начало в 13:00 (Партизанский проспект, 12)

Мастер-класс по новогодним сувенирам из глины, начало в 15:00 (Партизанский проспект, 12)

5 декабря, среда

Мастер-класс по изготовлению текстильной открытки в конверте, начало в 14:00 (Партизанский проспект, 12)

Мастер-класс плетению (феньки), начало в 16:00 (Партизанский проспект, 12)

8 декабря, суббота

Мастер-класс по рисованию песком, начало в 12:00 (Партизанский проспект, 12)

Мастер-класс по кляксографии и рисованию цветным клеем, начало в 15:00 (Партизанский проспект, 12)

12 декабря, среда

Мастер-класс по росписи деревянных игрушек (дергунчиков), начало в 14:00 (Партизанский проспект, 12)

Мастер-класс по плетению (феньки), начало в 13:00 (Партизанский проспект, 12)

15 декабря, суббота

Мастер-класс по рисованию песком, начало в 11:00 (Партизанский проспект, 12)

Мастер-класс по роспись керамических изделий акрилом, начало в 13:00 (Партизанский проспект, 12)

Мастер-класс по монотипии (акрил), начало в 16:00 (Партизанский проспект, 12)

Мероприятия также будут проходить и в выставочном центре АНО «Благое дело» (ул. Светланская ,69 Д), во Владивостокском художественном колледже.

Досье "Золотого Рога": В 1992 году 3 декабря было объявлено Международным днём инвалидов. Каждый год в начале декабря в России проводится декада инвалидов. Это напоминание всем нам о том, что рядом живут люди, страдающие от недугов и болезней, нуждающиеся в нашей помощи и социальной защите.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.