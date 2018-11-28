Федеральный молодежный форум пройдет в Приморье в 2019 году

Об этом врио губернатора края Олег Кожемяко договорился с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Александром Бугаевым

В Приморье впервые пройдет Всероссийский молодежный образовательный форум. Об этом врио Губернатора края Олег Кожемяко договорился с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Александром Бугаевым на встрече в среду, 28 ноября.

По словам главы Росмолодежи, Приморье идеально подходит для проведения молодежного мероприятия федерального масштаба.

«У вас много молодых людей вовлечены в добровольческое и волонтерское движение. Есть предложение провести в вашем регионе крупное федеральное мероприятие, которое могло бы объединить молодежь со всей страны – Всероссийский молодежный образовательный форум. Для приморской молодежи это будет возможностью повысить свой образовательный потенциал», – сообщил он.

Олег Кожемяко поддержал это предложение, подчеркнув, что такой форум поможет привлечь молодые кадры в край.

«Это хорошие площадки, на которых ребята обмениваются опытом и информацией, знакомятся с регионом. В последующем, после окончания институтов, они могут переехать работать в Приморье. Я всегда поддерживаю такие инициативы», – заявил врио губернатора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.