Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Федеральный молодежный форум пройдет в Приморье в 2019 году
Об этом врио губернатора края Олег Кожемяко договорился с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Александром Бугаевым
В Приморье впервые пройдет Всероссийский молодежный образовательный форум. Об этом врио Губернатора края Олег Кожемяко договорился с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Александром Бугаевым на встрече в среду, 28 ноября.
По словам главы Росмолодежи, Приморье идеально подходит для проведения молодежного мероприятия федерального масштаба.
«У вас много молодых людей вовлечены в добровольческое и волонтерское движение. Есть предложение провести в вашем регионе крупное федеральное мероприятие, которое могло бы объединить молодежь со всей страны – Всероссийский молодежный образовательный форум. Для приморской молодежи это будет возможностью повысить свой образовательный потенциал», – сообщил он.
Олег Кожемяко поддержал это предложение, подчеркнув, что такой форум поможет привлечь молодые кадры в край.
«Это хорошие площадки, на которых ребята обмениваются опытом и информацией, знакомятся с регионом. В последующем, после окончания институтов, они могут переехать работать в Приморье. Я всегда поддерживаю такие инициативы», – заявил врио губернатора.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Федеральный молодежный форум пройдет в Приморье в 2019 году
- Победители конкурса "Лидеры России" войдут в кадровый резерв администрации Приморья
- Пять дел губернатора. Для начала...
- Многодетным семьям в Приморье будут предоставлять бесплатное жилье
- Глава Приморья встретился с жителями Арсеньева
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Приморских сирот втягивают в политику
- Взлет Путина, падение сокола
- Участки для голосования по выбору объектов для благоустройства готовы в Приморье
- Алексей Тимченко: "Экономика Приморья как интеллектуальная игра – чтобы выиграть, нужно действовать продуманно"
Новости раздела
- Федеральный молодежный форум пройдет в Приморье в 2019 году
- Жители Приморья недовольны проблемой парковки возле МФЦ
- Победители конкурса "Лидеры России" войдут в кадровый резерв администрации Приморья
- Горожане активно выбирают дату гей-парада во Владивостоке
- В Приморье завершается второй этап конкурса "400 дворов"
- #КомандаПриморья исполнила мечту мальчика из Владивостока
- Помешай наркотикам сломать жизнь
- Ребенок войны и ветеран труда получила от #Команды Приморья дрова на зиму
- Молодежь Приморья просит Кожемяко провести дальневосточный форум во Владивостоке
- Известный журналист и политик скончался во Владивостоке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рассыпающаяся империя Ли Дэмина
- После выборов губернатора Приморье может заметно расшириться
- В Хабаровском крае наступает эра "просвещенного абсолютизма"
- У экс-мэра столицы Приморья свое мнение, как назвать аэропорт Владивостока
- В Кавалерово открылся первый супермаркет
- "Дело китообразных": Часть косаток и белух должна была "внезапно" погибнуть
- Экс-мэра Владивостока возмутила идея присвоить аэропорту чье-то имя
- Избирком Приморья окончательно отказался регистрировать Ищенко кандидатом в губернаторы
- Рыбаки Приморья и жители притоков Амура остались без осенней кеты
- В суд ушло громкое дело о хищении 180 миллионов