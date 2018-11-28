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Победители конкурса "Лидеры России" войдут в кадровый резерв администрации Приморья

28 Ноября 2018, 16:31 | Приморье

Врио губернатора Олег Кожемяко на встрече с участниками конкурса управленцев заверил, что их таланты будут востребованы

Победители конкурса «Лидеров России» в Приморье войдут в кадровый резерв и смогут занять должности в администрации края. Об этом заявил врио губернатора Олег Кожемяко на встрече с участниками конкурса управленцев в среду, 28 ноября.

Конкурс «Лидеры России» – флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей», которая организована по инициативе Президента России. Его цель – выявить, развить и поддержать перспективных руководителей нового поколения. Конкурс призван создать работающие социальные лифты для активных граждан.

С участниками и полуфиналистами от Приморского края на площадке Дальневосточного федерального университета встретился врио Губернатора Приморья Олег Кожемяко.

По его словам, полуфиналисты, а также победители войдут в кадровый резерв и смогут претендовать на работу в Администрации Приморского края.

«На встрече были ребята, которые предлагают современные технологии и проекты в различных сферах. Нам эти проекты будут полезны. Это часть тех ребят, кто прошел эту серьезнейшую конкурсную комиссию, дошел до полуфинала. У них высокий уровень компетенции, деловых качеств, профессионализма. Сегодня нам нужны молодые кадры, для обновления, в том числе и Администрации края. Нужно опираться на тех, кто является профессионалом в том или ином вопросе, кто действительно хочет работать на государство, на Приморье, понимает нужды жителей, и кто, безусловно, умеет слушать и слышать людей, вникать в их проблемы. Поэтому их талант и компетенция были бы очень востребованы. Безусловно, предложения мы им сделаем. Они будут кадровым резервом», – заявил он.

Отметим, регистрация на участие в конкурсе «Лидеры Россий» 2018-2019 года уже завершилась. В настоящее время продолжается дистанционный отбор. Участников ждет тестирование, в ходе которого оценят их интеллектуальные способности и управленческий потенциал. В начале 2019 года состоятся региональные полуфиналы, где определят лучших со всей страны.

В марте 300 финалистов конкурса получат гранты, которые помогут повысить квалификацию на лучших программах для управленцев. Победителей ждет год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей. Победители смогут присоединиться к курсу, разработанному специально для подготовки высшего кадрового резерва страны.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: кадры  кожемяко  Лидеры России 



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