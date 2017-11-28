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Кавалеровский интернат попал в сотню лучших школ России

28 Ноября 2017, 15:00 | Приморье

В этом году кавалеровская государственная школа –интернат для детей сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, вошла в сотню лучших школ России в номинации «Школы-интернаты» в рамках всероссийского образовательного конкурса «Сто лучших школ России». А директор кавалеровского интерната Игорь Лежнев получил почетный значок «Директор года-2017». Конкурс зародился в рамках 6 образовательного форума «Школа будущего».

Награждение проходило в Петербурге в гостинице «Парк Инн» 28 октября. «Главное – это моральное удовлетворение и высокая оценка нашей работы, отметил Игорь Лежнев.- У нас всего 95 воспитанников и 36 педагогов и воспитателей…»

Школу- интернат наградили золотой медалью, а Лежневу вручили значок «Директор года».

По каким критериям определили сотню лучших интернатов? Всего 10 критериев. Это доступность образования, материальная база, использование компьютерных технологий, квалификация педагогов, поступление детей после интерната в разные учебные заведения, здоровьесберегающие технологии. А также участие в олимпиадах, спортивных состязаниях.

Так, в этом году несколько учащихся кавалеровского интерната выиграли конкурс, участвовали в олимпиадах, в общественной жизни, спортивных состязаниях и были отправлены в поездку по Золотому кольцу России. Это Пуц Кирилл, Щербаков Денис, Боева Анастасия, Ильичева Галина. Также в декабре этого года воспитанница интерната Надя Ихтендриц, вошедшая в сборную края по мини-футболу, поедет на первенство России по мини-футболу в Москву. Ей 15 лет, учится в 9 классе. Лежнев работает в системе образования с 1985 года. Закончил Уссурийский педагогический институт по специальности учитель физики и математики. Главный бонус, считает Лежнев, это моральное удовлетворение, высокая оценка труда педагогов интерната.

 

Татьяна КУРОЧКИНА.

Фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: школа  конкурс  кавалерово  интернат  образование 



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