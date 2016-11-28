WWF России собрал экологические пресс-клубы Дальнего Востока в Биробиджане

Журналисты экологических пресс-клубов бассейна Амура и СМИ Еврейской автономной области вместе с сотрудниками природоохранных ведомств спланировали совместную работу на семинаре, организованном в Биробиджане WWF России, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

24-25 ноября Амурский филиал WWF России совместно с приморским экологическим пресс-клубом «Последняя среда», забайкальским пресс-клубом «Берлога» и пресс-клубом «Аралия» ЕАО провели в Биробиджане семинар «Роль средств массовой информации в организации общественного контроля в сфере охраны природы и природопользования Еврейской автономной области». Семинар был организован в рамках проекта «Амурская природоохранная коалиция», который реализуется в бассейне Амура WWF России при поддержке Евросоюза.

Впервые его участниками стали журналисты ведущих СМИ ЕАО – ГТРК «Бира», газет «Биробиджанская звезда», «Биробиджанер штерн», «Ди Вох», РИА «Биробиджан», телеканала СТС «Биробиджан», а также сотрудники природоохранных государственных и общественных организаций области: Управления по охране и использованию объектов животного мира, Дирекции по ООПТ, Управления Росприроднадзора по ЕАО, Управления лесами Правительства ЕАО, государственного заповедника «Бастак» и ОЭО «Багульник», сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

«Уже 15 лет на юге Дальнего Востока и 5 лет в Забайкалье при поддержке WWF России действуют экологические пресс-клубы, которые, по сути, стали «движущей силой» природоохранной журналистики Амурского экорегиона и делом доказывают способность отстаивать интересы охраны природы на информационном поле. Есть такой клуб – «Аралия» – и в Еврейской автономной области. Я надеюсь, семинар помог обрести ему новое дыхание и новых сторонников среди журналистов и природоохранников», - говорит пресс-секретарь Амурского филиала WWF России Елена Старостина, почетный работник охраны природы РФ.

В преддверии Года ООПТ – Года экологии одной из задач семинара стала подготовка совместного плана освещения в СМИ природоохранных проблем и мероприятий, передача опыта работы экологических пресс-клубов региона новому поколению журналистов и сотрудников природоохранных организаций ЕАО, поиск интересных тем и возможностей. На следующий день теория была закреплена практикой: вместе с Дирекцией по охране объектов животного мира и ООПТ ЕАО и общественной экологической организацией «Багульник» журналисты выехали в заказник «Ульдуры» на подкормку копытных животных и обработку гнездовых деревьев дальневосточного аиста, которая не прекращается даже с выпадением снега. Оказалось, что большинство журналистов побывали здесь впервые. Поездка в заказник была интересна и съемочной группе Пятого канала из Хабаровска.

«Семинар в ЕАО показал, что в Биробиджане есть отличная, дружная и слаженная команда журналистов из разных СМИ. Умеющая работать и «в поле» и «на паркете». Им осталось сделать небольшой шажок и экологический пресс-клуб «Аралия» снова покажет себя во всей красе - и на страницах газет, и на телеэкране, и, надеюсь, на Дальневосточном конкурсе природоохранной журналистики «Живая тайга». По крайне мере теперь, после семинара, журналисты ЕАО встретят Год экологии во всеоружии», - говорит координатор забайкальского пресс-клуба «Берлога» Ирина Трофимова, член жюри конкурса «Живая тайга».

С Еврейской автономной областью WWF России связывает сотрудничество в сфере сохранения биологического разнообразия – ежегодно с правительством ЕАО подписывается план совместных мероприятий. Эта деятельность касается создания особо охраняемых природных территорий – в частности, подготовки эколого-экономического обоснования национального парка «Помпеевский», и сохранения флаговых видов – амурского тигра и дальневосточного аиста.

В уходящем году WWF России активно поддержал развитие международного сотрудничества между заповедниками «Бастак» и китайским природоохранным резерватом «Хунхэ», сбор материалов и организацию охраны мест выпуска амурского тигра, мониторинг дальневосточного аиста на территории ЕАО, а также проведение межрегиональной экологической акции «Дни Амура». Впереди – Год ООПТ и новые межрегиональные акции: выставка «ООПТ юга Дальнего Востока», марафон «Заповедная волна», фестиваль «Заповедный микс». Так что журналистам области будет, о чем рассказывать своим читателям, слушателям и зрителям.

На фото: Елена Старостина, пресс-секретарь Амурского филиала WWF России,координатор ДВ конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга», член приморского экологического пресс-клуба «Последняя среда», дает интервью о работе пресс-клубов в Амурском экорегионе.

Автор фото - Ирина Трофимова / Забайкальский экологический пресс-клуб «Берлога».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.